Goten et Trunks prennent les commandes du retour de Dragon Ball Super : bilan du nouveau chapitre

Dragon Ball Super s’est terminé en beauté avec le chapitre 87 il y a quelques mois. Alors que nous étions encore un peu fatigués de l’éternel affrontement avec Gas dans l’arc Granola, une histoire marquée par les pouvoirs obtenus artificiellement avec les dragon balls et avec quelques autres détails intéressants (comme la connexion entre Goku et son père Bardock), le final la torsion était bien. Freezer est apparue, dont on avait parlé mais qui semblait n’avoir aucune bougie à cet enterrement. Jusqu’à ce que l’Empereur, avec une nouvelle transformation (Black), écrase les pirates, assomme les saiyans et déclare qu’il avait d’autres plans.

Du coup, ni le Mega Instinct de Vegeta ni la forme de Goku maîtrisant le signal Ultra Instinct n’étaient les plus puissants de l’univers. Granola non plus. C’est Freezer qui a finalement eu la mise à niveau nécessaire pour devenir l’éternel ennemi de Dragon Ball. Et nous y sommes restés. En cours de route, le film Superhero avec Gohan et Piccolo monte de niveau. Jusqu’aujourd’hui.

Goku et Vegeta, à eux seuls : et sur terre…

Après une page pour nous rappeler ce qui s’est passé et localiser à nouveau Goku et Vegeta pour s’entraîner sur la planète de Beerus, on saute sur terre, où l’on voit où vont les tirs. Et les deux protagonistes sont Goten et Trunks, qui ont enfin grandi comme on les a vus à la fin de Dragon Ball Z et qui semblent vouloir retrouver un rôle de premier plan que Goku a toujours dit qu’ils devraient avoir mais que personne n’a pensé à leur donner après le Buu époque. .

Ils veulent tous les deux être des super-héros et ils s’habillent dans le style Great Saiyaman, bien qu’en réalité ils imitent un personnage de jeu vidéo. Après avoir terminé avec un braquage et quelques scènes supplémentaires, on voit qu’ils ne sont pas tout à fait convaincus de leur tenue ni des défis qui existent sur terre.

Le chapitre se développe avec un parfum étrangement similaire à ces chapitres post-Cell, où Gohan a commencé à aller au lycée et voulait mener une vie normale mais être un gardien de la paix. On voit dans Trunks et Goten de nombreuses similitudes avec le frère aîné de ce dernier, avec en plus que le premier est un peu plus vif que Gohan et drague déjà Mai, même si elle n’est pas à la hauteur… pour l’instant.

Le plus intéressant se passe dans la dernière ligne droite, quand tous deux finissent par se battre avec une horde de robots des plus variés, soi-disant défectueux. Après les avoir terminés, avec quelques vignettes d’action bien planifiées de la maison – mais sans grande fanfare – et avec une fin qui se connecte avec Hedo, le médecin du film Superhero. Dans le film, il construit les androïdes Gamma, et ici nous voyons qu’il s’agit de robots appelés Alpha, donc nous connectons ainsi les événements qui ont précédé le film.

La nouvelle mise en scène

Le chapitre se termine ainsi, avec le docteur Hedo déplorant d’avoir perdu des informations clés (prises par Trunks) et avec le fils de Bulma déplorant que ses actions donnent trop de travail à Mai (elle doit réparer les robots cassés qu’il a lui-même brisés). aller au cinéma avec lui.

Un chapitre qui sert d’introduction, plus généreux en pages que les précédents, même s’il peut parfois sembler un peu fade. La variété des personnages qui apparaissent est appréciée, essayant à nouveau de faire briller Goten et Trunks (miracle, ils n’ont pas fusionné dans les 58 pages que dure l’épisode), même si le ton et le rythme pourraient être assez améliorables.

Au final, c’est une mi-temps qui nous raconte les événements qui ont mené au grand truc (le film), donc pour des raisons de cohérence on ne devrait pas voir de gros power-ups ou quoi que ce soit du genre avec les deux protagonistes de cet arc, et cela peut vous facturer si cela prend trop de temps. L’évolution de Hedo, les aventures des deux Saiyans et si nous commençons à voir Pan seront d’autres éléments d’intérêt jusqu’à ce que, nous supposons, nous ayons les événements Superhero aux mains de Toyotaro. Le voir dessiner Gohan Beast promet.

Vous pouvez lire le chapitre gratuitement sur ce lien.