Comment définir Waze comme application de navigation par défaut sur iPhone

L’une des applications les plus importantes sur n’importe quel appareil mobile devra être l’application de navigation. Vous avez besoin de l’application Maps sur votre appareil pour localiser vos destinations, rechercher des lieux et pour presque tout et n’importe quoi.

Lorsqu’il s’agit d’utiliser des cartes sur un iPhone, vous devez généralement utiliser Apple Maps, le service de cartes propriétaire préinstallé par défaut. Mais tout le monde n’est pas fan d’Apple Maps car il a son propre ensemble de problèmes ou peut-être même des fonctionnalités qui pourraient manquer sur les applications cartographiques populaires telles que Google Maps et Waze.

Bien que nous sachions tous à quel point Google Maps est bon, tout le monde ne connaît pas Waze. Vous voyez, Waze est une excellente application cartographique à utiliser lorsque vous voyagez sur la route. L’application dispose de fonctionnalités telles que la possibilité de voir où se trouvent les points de contrôle de la police et les limites de vitesse, de voir où se trouvent les nids-de-poule et même de voir s’il y a un accident sur la route ou un blocage de la route. En raison de ces fonctionnalités, de nombreuses personnes souhaitent utiliser l’application Waze et souhaitent éventuellement en faire leur application de cartes par défaut sur leur iPhone.

Dans le guide d’aujourd’hui, nous verrons comment vous pouvez définir l’application Waze comme application de cartes par défaut sur votre iPhone.

Commençons.

Maintenant, la grande question que beaucoup d’utilisateurs se posent est de savoir comment configurer Waze comme application de cartes par défaut sur leur iPhone. C’est parce qu’il n’y a tout simplement aucune option sur l’iPhone pour choisir une application par défaut. Vous devez vous en tenir aux applications propriétaires par défaut. Mais, il existe un moyen que vous pouvez suivre pour utiliser Waze comme application de cartes par défaut sur votre iPhone.

Définir Waze comme application par défaut sur iPhone à l’aide de Google App

Comme il s’agit d’un iPhone, il n’y a pas vraiment de moyen réel de configurer les applications par défaut. Cependant, cette solution de contournement devrait être utile à tous ceux qui souhaitent conserver Waze comme application de navigation par défaut. Commençons.

Conditions préalables:

Voici ce que vous devrez installer sur votre iPhone avant d’approfondir les étapes de définition de Waze comme application de navigation par défaut sur votre iPhone.

Assurez-vous de télécharger les deux applications sur votre iPhone et assurez-vous que vous vous êtes connecté aux deux applications avec les comptes nécessaires. Maintenant, suivez ces étapes pour définir Waze comme application de navigation par défaut.

Lancez l’application Google sur votre iPhone et connectez-vous à l’application. Maintenant, appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit pour ouvrir le menu Paramètres. Sélectionnez Paramètres et appuyez sur Général. Appuyez maintenant sur l’option Applications par défaut et sélectionnez l’application Waze. C’est ainsi que vous pouvez définir Waze comme application de navigation par défaut sur votre iPhone. Redémarrez également votre iPhone pour vous assurer que les paramètres ont été correctement appliqués.

Même après avoir défini Waze comme application de navigation par défaut, la plupart des applications, y compris les applications propriétaires sur votre iPhone, utiliseront toujours les cartes Apple pour la navigation. Ainsi, dans de telles situations, il est idéal de lancer l’application Waze et de naviguer à partir de l’application elle-même. Cependant, lorsqu’il s’agit d’utiliser des commandes vocales avec Siri, vous devrez dire à Siri d’utiliser l’application Waze pour la navigation. Par exemple,

Siri, démarrez Waze et commencez la navigation vers l’accueil

Siri, démarrez Waze et accédez au Drive to Work

Utiliser Waze avec Apple CarPlay

Auparavant, les utilisateurs étaient limités à l’utilisation d’Apple Maps pour la navigation avec CarPlay. Cependant, les choses ont changé et vous pouvez désormais utiliser Waze sur votre Apple CarPlay. Cependant, vous devrez le configurer. Voici comment vous pouvez le configurer.

Lancez l’application Paramètres sur votre iPhone. Maintenant, sélectionnez général, puis appuyez sur CarPlay. Assurez-vous de sélectionner votre voiture dans l’application. Appuyez simplement sur l’application Apple Maps et déplacez-la vers un autre écran d’accueil. Sur votre écran d’accueil principal, ajoutez simplement l’application de navigation Waze. Vous devriez maintenant pouvoir appuyer facilement sur Waze et l’utiliser pour la navigation tout en conduisant.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez configurer Waze comme valeur par défaut pour la navigation sur votre iPhone. Encore une fois, comme indiqué ci-dessus, l’option par défaut qui est définie via l’application Google n’est pas à l’échelle du système et de nombreuses applications lanceront toujours Apple Maps en matière de navigation. Dans ce cas, il est préférable de demander à Siri de lancer ou d’utiliser l’application Waze suivi de commandes vocales.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser ci-dessous.

