Obtenez gratuitement le redémarrage du légendaire Wolfenstein pendant une durée limitée et conservez-le pour toujours

Nous avons pratiquement atteint la moitié de la promotion de Noël déjà traditionnelle de l’Epic Games Store, grâce à laquelle nous pouvons obtenir un jeu vidéo entièrement gratuit tous les jours, jusqu’au 29 décembre. Et aujourd’hui vient le tour du célèbre Wolfenstein: The New Order, le redémarrage de la franchise qui est arrivée sur le marché en 2014 aux mains de MachineGames, un titre qui peut être obtenu gratuitement via la boutique numérique Epic. Mais attention, seulement pour un temps limité, puisque nous ne pouvons réclamer notre copie numérique que jusqu’à demain, mercredi 21 décembre à 17h00, heure à laquelle un autre titre mystérieux prendra sa place en cadeau.

Comment télécharger gratuitement Wolfenstein: The New Order

Ainsi, pour obtenir notre copie gratuite de Wolfenstein : The New Order pour PC, il nous suffit d’accéder à la page officielle du jeu dans Epic Games Store avec notre utilisateur actif et de cliquer sur le bouton Obtenir, afin d’ajouter le titre à notre bibliothèque numérique sur Epic Games Store. À partir de ce moment, le jeu fera partie de notre collection, nous pouvons donc l’installer autant de fois que nous le souhaitons sans aucune limitation.

« Intense, cinématographique et avec des graphismes époustouflants propulsés par le moteur id Tech d’id Software, Wolfenstein envoie les joueurs en mission personnelle à travers l’Europe pour renverser la machine de guerre nazie. Avec l’aide d’un petit groupe de combattants de la résistance, vous pourrez infiltrer des installations à sécurité maximale, affronter des légions de nazis de haute technologie et prendre le contrôle des superarmes qui leur ont permis de conquérir la Terre… et bien plus plus. » , peut-on lire dans le cadre de sa description officielle.

« En pleine ère où les tireurs cherchent à se réinventer, Machine Games prend l’engagement de revenir au FPS d’antan, aux mécaniques old school qui fonctionnaient si bien où l’avance totalement linéaire était pardonnée face à un large et aventure débridée qui racontait une bonne histoire et plongeait le joueur dans une ambiance oppressante et viscérale pleine de coups », concluait-on dans notre analyse.

Source | Magasin de jeux épiques