Daniel Alegre, président d’Activision Blizzard, n’a pas dû être très contrarié, car il le quitte pour les combinaisons BAYC NFT

Daniel Alegre a passé plus de 16 ans chez Google en occupant un poste important, de là il est monté à la présidence d’Activision Blizzard en 2020. On sait à quel point la partie haute de l’entreprise est troublée, qui a subi de nombreuses et désagréables tempêtes médiatiques ces dernières années. . Nous ne savons pas si ce changement de position a quelque chose à voir avec l’acquisition par Microsoft, mais cela semble être une étape de plus dans le règlement de l’accord qui n’a pas seulement franchi sa dernière étape.

De Call of Duty aux singes NFT

Même si vous n’avez aucune idée de la blockchain et du NFT, vous avez sûrement rencontré les réseaux à plus d’une occasion avec les ennuyeux singes BAYC. En tant qu’entreprise majeure dans le secteur des biens durables, ils « recherchaient depuis un certain temps quelqu’un avec les compétences de Daniel ». Wylie Aronow, co-fondateur de la société, a poursuivi dans sa déclaration concernant le profil joyeux de Daniel :

« Il apporte une expérience précieuse dans le divertissement, le commerce électronique et les partenariats stratégiques mondiaux, qui sont tous des aspects essentiels d’un monde Web3 immersif construit par des créateurs, pour des créateurs. »

Force est de constater que l’on s’intéresse plus au passé du manager chez Google qu’au bref travail qu’il a effectué chez Activision Blizzard durant son court séjour. D’un autre côté, Daniel ne va pas se débarrasser des environnements orageux mentionnés ci-dessus : en octobre, BAYC, sa nouvelle maison, a commencé à faire l’objet d’une enquête par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. C’est ce qu’on appelle vivre à la limite.

Source | Kotaku