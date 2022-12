Atari suspend les contrats de fabrication de VCS, signalant probablement la fin de sa courte vie

DÉCHIRER? Le grand retour d’Atari a apparemment rencontré un obstacle majeur alors que la société a annoncé la suspension des relations directes de fabrication de hardware dans son dernier rapport sur les résultats daté du 16 décembre. La société n’a mentionné aucun partenariat alternatif, ce qui indique que le VCS pourrait se diriger vers une tombe précoce.

Le retour d’Atari sur la grande scène du jeu a toujours été long, mais l’entreprise était prête à le faire. Il a commencé à taquiner une nouvelle console de jeu, initialement connue sous le nom d’Ataribox, à la mi-2017 et beaucoup à l’époque pensaient que ce ne serait guère plus qu’une mini console rétro comme la NES Classic Edition (avec le recul, c’est probablement tout ce qu’elle aurait dû être ).

L’Ataribox finalement parce que l’Atari VCS et comme nous l’apprenions, c’était bien plus qu’une mini console pré-chargée avec des jeux classiques. Le système embarquerait un processeur AMD personnalisé avec des graphiques Radon et serait livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage eMMC.

Les précommandes devaient ouvrir fin 2017 mais ont été repoussées à mai 2018 via Indiegogo. Les choses semblaient prometteuses au début malgré le prix de départ de 199 $, mais d’autres retards sont survenus. Une fenêtre promise pour 2019 allait et venait, puis la pandémie a donné à Atari une autre raison de retarder en 2020.

En fin de compte, les premières unités ne parviendraient pas aux premiers leakers de fonds avant la toute fin de 2020. La disponibilité au détail ne se produirait qu’à la mi-2021, mais à ce moment-là, est-ce que quelqu’un s’en souciait vraiment ?

Atari, dans son dernier rapport financier, a déclaré que les bénéfices pour le premier semestre de l’année se terminant le 30 septembre 2022 étaient de 4,3 millions d’euros (4,6 millions de dollars), en baisse de 27% par rapport à la même période l’an dernier. Pire encore, les revenus des ventes de hardware ont chuté de 92 %, passant de 2,3 millions d’euros à 0,2 million d’euros, au cours de la même période.

Pour ce que ça vaut, la console de base a été réduite de 199,99 $ à 159,99 $ sur le site d’Atari. En option, vous pouvez obtenir un ensemble fourni avec le Speakerhat pour 303,99 $. À ce stade, le kit Lego Atari 2600 semble être le meilleur achat.