Raspberry Pi 5 n’arrivera pas avant 2024 au plus tôt

Bottom line: Eben Upton a été le porteur de mauvaises nouvelles pour les espoirs de Raspberry Pi alors que nous nous dirigeons vers les vacances. Lors d’une récente interview avec Christopher Barnatt d’Expliciting Computers, le patron de Raspberry Pi a déclaré que les consommateurs ne devraient pas s’attendre à un Raspberry Pi 5 l’année prochaine. Au lieu de cela, 2023 servira d’année de reprise après la pandémie et la pénurie mondiale de puces qui en résulte et les problèmes de chaîne d’approvisionnement associés.

Ce qui serait un désastre, a déclaré Upton, c’est s’ils essayaient de sortir un Pi 5 l’année prochaine et que la production ne pouvait pas démarrer correctement en raison d’une sorte de contrainte ou si elle cannibalisait un élément de la chaîne d’approvisionnement. Pire encore, laisser tomber un nouveau Pi trop tôt pourrait avoir un impact sur la récupération des modèles précédents qui sont toujours très demandés.

La bonne nouvelle, a ajouté Upton, est que dans la seconde moitié de l’année prochaine et à partir de 2024, certains de ces obstacles commenceront à s’atténuer. Ce serait à ce moment-là qu’ils pourraient commencer à réfléchir à ce qui pourrait être judicieux pour un Raspberry Pi 5.

Le Raspberry Pi original est arrivé en février 2012 pour 35 $ et s’est vendu en quelques heures. Depuis lors, les mises à jour principales sont effectuées de manière semi-régulière. Le Raspberry Pi 2 a atterri en 2015, le Pi 3 a suivi environ un an plus tard et le Pi 4 a chuté à la mi-2019, avec des versions de milieu de cycle éparpillées tout au long qui ont apporté diverses améliorations de performances et de nouvelles fonctionnalités.

L’écart entre le Pi 4 et l’éventuel Pi 5 représentera le plus grand entre les principales versions du modèle depuis le début.

Même aujourd’hui, plusieurs des premiers modèles de Raspberry Pi restent difficiles à trouver. Je n’ai trouvé le Raspberry Pi 4 modèle B en stock chez aucun des revendeurs agréés répertoriés sur le site de Pi et un seul revendeur avait le Pi 3 modèle A + en stock. Vous pouvez les trouver sur des marchés tiers comme eBay, mais soyez prêt à payer le wazoo pour eux.