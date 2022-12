Miles Morales sera en bonne compagnie au cinéma. Il traversera le Multivers avec 240 personnages !

En 2018, Spider-Man : un nouvel univers nous a époustouflé dans les salles. Le film, qui est sorti en 3D offrant une expérience inégalée, est immédiatement devenu l’un des meilleurs super-héros, remportant l’Oscar du meilleur film d’animation, entre autres récompenses, et même classé parmi les meilleurs de l’histoire sur la liste de Letterboxd.

Miles Morales règne à nouveau !

Comme il ne pouvait en être autrement, en parlant d’Hollywood, le succès critique et commercial écrasant a assuré une seconde partie. Spider-Man : Across the Spider-Verse promet de maintenir et même d’améliorer la radicalité animée du premier volet. Dans la bande-annonce de prévisualisation, vous pouvez déjà voir des aperçus de cette fureur folle, ainsi que le nombre de personnages qui accompagneront Miles Morales dans son voyage à travers le multivers.

Les scénaristes et producteurs Phil Lord et Chris Miller ont donné des détails à ce sujet dans une interview pour Entertainment. Et c’est qu’un énorme 240 personnages uniques ont été conçus pour le film. Parmi le casting dense, il semblerait qu’on aura des hommes et des femmes araignées jusque dans la soupe : Spider-Gwen, Peter B. Parker, Spider-Woman, la motarde Jessica, Spider-Man 2099, le méchant Spot…

Tout cela se traduira par des éclairs et des étincelles sur l’écran du film, mais les responsables du film sont également conscients que les dialogues et les scènes dramatiques ont triomphé dans la première partie. Ce fut une agréable surprise, car cela aide le public à sympathiser avec le protagoniste au-delà des feux d’artifice.

« Vraiment, le plus difficile est de s’assurer que vous avez une histoire qui vous tient à cœur et à laquelle vous êtes émotionnellement connecté. Sans cela, vous n’avez rien. »

Bien sûr, Spider-Man : Across the Spider-Verse étant l’un de nos films préférés de cette décennie, nous avons hâte de remettre nos lunettes dans cette deuxième partie et de danser entre les bâtiments en accompagnant notre cher ami et voisin Spider-Man.

