La bande-annonce du film Super Mario Bros., mais avec des graphismes Nintendo 64

En bref : Nintendo a déjà publié deux bandes-annonces pour The Super Mario Bros. Movie mais ce n’est clairement pas suffisant pour rassasier les superfans. King Bob Gaming sur YouTube a récemment refait la deuxième bande-annonce de Nintendo en utilisant des graphismes de l’ère Nintendo 64.

Le résultat final est parfait et ressemble à une scène coupée tout droit sortie de Super Mario 64.

King Bob a initialement préparé une version partielle de la bande-annonce plus tôt ce mois-ci avec la promesse de faire le tout si le clip recevait au moins 10 000 likes. Au moment d’écrire ces lignes, cette vidéo a 27 000 likes et plus de 500 000 vues.

Super Mario 64 était l’un des deux seuls jeux de lancement de la Nintendo 64 lorsqu’elle a fait ses débuts en Amérique du Nord le 29 septembre 1996. L’autre était Pilotwings 64, et il faudrait plus d’un mois avant qu’un troisième titre – Wave Race 64 – ne rejoigne les mettre sur les étagères des magasins. Cruis’n USA devait être un troisième titre de lancement mais a été retiré de la gamme car il n’était pas à la hauteur des normes de qualité de Nintendo. Le coureur d’arcade a finalement fait irruption sur la scène le 3 décembre.

Pouvez-vous imaginer le lancement d’une console de jeu majeure aujourd’hui avec seulement deux titres jouables ?

Super Mario 64 était le premier titre de Mario avec un gameplay 3D et était un chef-d’œuvre visuel pour l’époque. Il est devenu le jeu le plus vendu sur la N64 avec plus de 11,91 millions d’unités vendues, sans doute en partie grâce au fait qu’il était livré avec certains systèmes dans le cadre d’un bundle.

La semaine dernière, Nintendo a annoncé que la première attraction du parc à thème Super Nintendo World aux États-Unis ouvrirait ses portes à Universal Studios Hollywood le 17 février 2023. C’est un peu moins de deux mois avant les premières du nouveau film le 7 avril.