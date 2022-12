SIFU annonce sa sortie sur Xbox et Steam avec de nouveaux modes, mouvements et extras

Cela a été l’une des grandes surprises de l’année et les utilisateurs qui n’ont pas de compte PS5, Nintendo Switch ou Epic Games découvriront bientôt pourquoi. Sifu vient d’annoncer qu’il arrivera en mars 2023 sur Steam et Xbox Series X|S. Il l’a fait à travers une bande-annonce dans laquelle il passe en revue ses avantages et confirme également une mise à jour gratuite pour toutes les versions du jeu qui comprend un nouveau mode appelé Arenas où nous sommes mis au défi de vaincre des hordes d’ennemis sans fin et de plus en plus compliquées.

Ses créateurs, les gars de Sloclap, expliquent que « réussir à terminer des arènes débloquera progressivement de nouvelles arènes et augmentera les modificateurs sur les ennemis ». Ce mode « double la durée du jeu en cours et apporte des mouvements alternatifs à la raquette de kung-fu ». Il leur ajoute « de nouveaux trucs et de nouvelles tenues exclusives ». Gardez un œil dessus.

Un indispensable ‘Moi contre le quartier’

Notre rédacteur en chef primé, Salvador Fernández, n’a pas tari d’éloges sur Sifu dans sa critique du début de l’année, dans laquelle il lui a attribué un 9. C’est ainsi que sa plume affinée s’est prononcée sur le jeu de Sloclap : « Une surprise agréable et stimulante qui demande beaucoup à la joueuse au début, mais dont elle lui est reconnaissante sur le long terme.

Le système de combat est très bien dosé, mais le plus important est de savoir comment le joueur a la capacité d’apprendre et de s’améliorer : savoir comment esquiver, quand bloquer, quand contre-attaquer. Apprendre de chaque ennemi, du plus basique au boss, est la clé principale d’un titre doté d’un système de mort intelligent dans lequel nous pouvons revivre pour avancer, mais ce n’est qu’en optimisant nos étapes précédentes que nous pourrons terminer l’histoire à temps. La formule de progression, l’enchaînement entre les niveaux (sur lesquels il faudra revenir plus d’une fois) et l’utilisation des avantages et le déblocage des capacités est très bien dosé et est une réussite ».

Sifu semble difficile, mais il est surtout exigeant et juste : quand tu meurs, tu te fâches, mais en même temps tu es conscient que c’est arrivé parce que tu n’as pas assez appris. Tu as échoué. Et c’est ce qui le rend si satisfaisant de finir. Et à rejouer. Parce que lorsque vous le maîtrisez, vous savez que vous pouvez faire mieux. »