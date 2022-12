Communautés WhatsApp : comment les mettre en place et pourquoi elles sont bonnes

WhatsApp redevient lentement un concurrent de WeChat et Telegram. Les communautés (notoires) le proposent depuis des années, raison pour laquelle de nombreux utilisateurs installent l’application sur leur téléphone en premier lieu. WhatsApp l’imite – mais pas nécessairement mieux.

Contenu

Voici comment configurer une communauté WhatsApp

La création d’une communauté WhatsApp ne prend que quelques clics :

Tout d’abord, ouvrez WhatsApp sur votre smartphone, tablette ou ordinateur de bureau.

Pour configurer une communauté, cliquez ou appuyez sur l’icône du groupe.

En haut à gauche à côté de « Chats », vous trouverez une icône qui montre trois personnes. Cliquez ou appuyez dessus et sélectionnez Nouvelle communauté sur l’écran suivant (image ci-dessous, à gauche).

Ici (image ci-dessous, à droite), vous entrez le nom et la description de la communauté, puis choisissez une image. Le nom de communauté ne peut comporter que 24 caractères. Il n’y a pas de limite de caractères pour la description de la communauté.

Vous sélectionnez la photo de profil dans votre galerie, utilisez un autocollant ou un emoji prêt à l’emploi, ou prenez rapidement un nouveau motif avec l’appareil photo. Avec la recherche sur le Web, vous avez une quatrième option, mais cela est juridiquement discutable car la recherche n’affiche pas seulement des graphiques et des photos gratuits.

Si le nom de la communauté est toujours disponible et que la description ne viole pas les termes et conditions de WhatsApp, la communauté est déjà configurée. Nous avons enfin comblé le fossé béant du Web et créé une communauté pour partager des photos de bébés putois. Cependant, nous n’avons pas encore tout à fait fini…

Attirez de nouveaux membres dans votre communauté

Les communautés WhatsApp sont destinées à créer de la publicité. Mais contrairement à Telegram, il n’y a actuellement aucune option pour rechercher de telles communautés. Au lieu de cela, vous devez devenir actif vous-même et, en tant qu’administrateur, recruter vous-même les premiers membres.

Vous pouvez accéder, partager ou réinitialiser le lien vers la communauté via l’aperçu de la communauté.

Pour ce faire, cliquez ou appuyez sur Inviter des membres dans l’écran de présentation de la communauté – dans l’écran suivant, vous décidez si vous souhaitez envoyer le lien via WhatsApp, le copier dans d’autres applications ou même l’enregistrer sous forme de code QR, par exemple pour imprimer sur du matériel publicitaire.

Si l’afflux de membres est trop important ou évoque simplement des utilisateurs indésirables, vous, en tant qu’administrateur, pouvez créer un nouveau lien à l’aide de l’option Réinitialiser le lien. L’ancien finit à la poubelle.

Ajouter et gérer des salles communautaires

Pour que WhatsApp se souvienne de la communauté, vous devez toujours créer un groupe. Le nom est un peu trompeur, car il s’agit en fait de salles individuelles dans lesquelles les membres s’expriment thématiquement.

Nous pouvons donc créer une salle « Baby Polecats in Human Hands » et en ajouter une autre appelée « Baby Polecats in the Wild » pour orienter les futurs membres de la communauté. Cependant, la limite de 24 caractères s’applique également ici, comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran.

Vous pouvez initialement ajouter jusqu’à 21 groupes à votre communauté, avec un emplacement déjà occupé par un canal d’annonce (image ci-dessous, à gauche).

Après la création réussie de la communauté, la limite de groupe passe à 51. La société mère de WhatsApp Meta ne fournit aucune information sur les raisons pour lesquelles c’est le cas.

Vous pouvez modifier les noms et les descriptions des groupes en sélectionnant le groupe respectif, puis en ouvrant le menu contextuel en haut à droite à l’aide des trois points, puis en appuyant sur les informations du groupe.

Dans l’écran suivant, les trois points en haut à droite vous amènent à l’option Changer de sujet, qui change le titre du groupe (image ci-dessus, au milieu). Vous modifiez la description du groupe via l’écran d’information dans la partie centrale. Pour supprimer un groupe, faites défiler vers le bas et sélectionnez Supprimer de la communauté. (photo ci-dessus, à droite)

Les communautés inondent le chat

En ce qui concerne la vue d’ensemble, WhatsApp a choisi deux voies. L’icône de la communauté vous donne un aperçu de toutes vos communautés, que vous les ayez créées vous-même ou que vous les ayez simplement rejointes en tant que membre.

Même alors, cependant, cela devient clair, parce que le messager aligne les communautés et les groupes d’une manière brutale les uns en dessous des autres.

L’affichage dans l’aperçu du chat est vraiment mauvais. Là où autrement les conversations personnelles et les petits groupes privés s’ébattent, les communautés et leurs groupes se glissent et déchirent la vue d’ensemble.

Sur le client de bureau également, les communautés détruisent la vue d’ensemble du chat par ailleurs propre.

Il n’y a pas de réglage de filtre pour apprivoiser le chaos.

Tailles, restrictions et obligations de la communauté

Le fait que WhatsApp active les communautés est une bonne nouvelle. C’est ainsi que Messenger rattrape son concurrent Telegram au niveau des fonctionnalités. Cependant, la fonctionnalité méta n’est pas une copie 1:1.

Cela commence par la taille de la communauté. Le groupe d’annonce d’une communauté peut accueillir jusqu’à 5 000 membres. Mais seuls 1 024 participants sont autorisés par groupe.

La limite de 21 salles avant et 51 salles après la création de la communauté semble aussi étrangement arbitraire. WhatsApp s’est rendu un mauvais service en incorporant de telles limitations arbitraires.

Après tout, les téléchargements de fichiers peuvent atteindre une taille de 2 Go et, en général, vous pouvez également partager des photos, des vidéos, de la musique et d’autres types de fichiers avec votre communauté. De nouvelles fonctions telles que le vote sont également intégrées. Seul : L’administrateur est toujours responsable de ce qui se passe dans une communauté !

Cela commence par la recherche de réseau intégrée pour les photos de profil de la communauté appropriées. Meta considère qu’une note indiquant que la découverte graphique peut être protégée par le droit d’auteur est suffisante.

Meta affiche uniquement un avis indiquant que les découvertes Web peuvent être soumises au droit d’auteur – et vous en transfère la responsabilité.

Mais la responsabilité va beaucoup plus loin. Si quelqu’un s’engage dans un discours de haine en vertu du Network Enforcement Act, il est de la responsabilité de l’administrateur de la communauté de prendre des mesures. De même pour les autres infractions graves. Étant donné que les communautés, contrairement aux groupes, sont des communautés publiques, des exigences légales strictes s’appliquent ici.

Ainsi, les communautés WhatsApp ne sont pas entièrement amusantes – la configuration, les restrictions et les obligations sont un peu trop arbitraires ou strictes pour cela.

Les communautés ne sont-elles rien de plus que des groupes WhatsApp ?

Les discussions de groupe font partie de la portée habituelle de WhatsApp depuis de nombreuses années. Afin de gérer un groupe, l’administrateur doit connaître le numéro de téléphone portable personnel de chaque membre de la communauté.

Les groupes nécessitent donc un certain niveau de confiance entre les membres.

Les communautés, en revanche, utilisent les surnoms configurés dans WhatsApp au lieu des numéros de téléphone et donnent aux administrateurs beaucoup plus d’outils et autorisent des groupes de discussion beaucoup plus larges.

Ceci, à son tour, peut être utilisé pour créer des forums publics, promouvoir votre propre travail ou nourrir votre propre base de fans si vous êtes une certaine célébrité.