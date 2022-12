High of Life est le jeu vidéo le plus vendu sur Steam et a été inventé par le créateur de Rick & Morty

Le résultat enregistré par ce titre est inattendu : les critiques de l’industrie avaient reçu High on Life tièdement, avec une note moyenne de 6,7 sur Metacritic.

High on Life est un jeu vidéo qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Pas seulement parce que Justin Roiland, co-créateur de la célèbre série animée Rick & Morty, est à l’origine du développement du jeu de tir humoristique de science-fiction. Ni parce qu’il fait partie des premiers jeux vidéo commerciaux à faire appel à l’intelligence artificielle.

Au cours des dernières heures, High on Life a pris la deuxième place du top 10 hebdomadaire des jeux les plus vendus sur Steam, la plateforme de jeux PC de Valve, dépassant Call of Duty : Modern Warfare 2 et FIFA 23, qui occupent respectivement la troisième et la quatrième place. Le premier est Steam Deck, la console portable de Valve pour jouer aux titres PC.

Un succès inattendu

Une semaine après ses débuts, datant du 13 décembre, High on Life a réussi à battre deux piliers des ventes de jeux vidéo en 2022, comme en témoigne le récent classement des jeux vidéo les plus vendus lors de la semaine du Black Friday en novembre dernier. Un résultat inattendu, étant donné que les critiques de l’industrie ont accueilli tièdement High on Life, avec une note moyenne de 6,7 sur Metacritic, le principal agrégateur de votes destiné aux jeux vidéo.

Pourtant, le public semble penser autrement. Un discours qui ne concerne pas seulement les utilisateurs de PC, mais aussi les consoles. Toujours dans la première semaine de son lancement, High on Life a été le jeu le plus téléchargé sur Xbox Game Pass, un service d’abonnement mensuel qui propose un catalogue de jeux sur Xbox et PC. High on Life est une exclusivité Microsoft, donc disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Humour et balles

Comme mentionné au début, High on Life est un jeu de tir de science-fiction à la première personne axé sur l’humour. En fait, les armes parlent, elles visent ceux qui jouent, pour une rupture totale du quatrième mur. Les références à Rick & Morty sont alors évidentes, non seulement pour le style humoristique et pour l’esthétique, mais aussi pour la présence de voix emblématiques de la série, dont celle de Roiland lui-même.

Pour un avant-goût du gameplay, voici le synopsis présenté sur Steam : « L’humanité est menacée par un cartel extraterrestre qui veut l’utiliser comme drogue. C’est à vous de sauver et de faire équipe avec des canons parlants charismatiques, d’éliminer Garmantuous et sa bande, et protège le monde ! » High on Life est le quatrième jeu réalisé par Squanch Games, un studio californien fondé en 2016 par Roiland.