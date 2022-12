The Rings of Power change l’un de ses principaux méchants pour la saison 2 et explique pourquoi

Les Rings of Power présenteront sept nouveaux visages dans la deuxième saison, dont Sam Hazeldine. Parce que? Eh bien, pour une raison simple : il ne vient pas jouer n’importe quel nouveau personnage, mais plutôt l’un des méchants que nous connaissions déjà. Hazeldine, qui peut vous sembler familière de Peaky Blinders (où elle joue George Sewell), sera le nouvel Adar, le nouveau chef des orcs.

Les raisons de ce changement de casting inattendu après Les Anneaux de pouvoir nous ont été proposées par Joseph Mawle, qui incarnait Adar dans la première saison. L’acteur a publié quelques tweets dans lesquels il se prononce sur le sujet : « J’ai adoré le temps que j’ai passé à explorer la Terre du Milieu et à me plonger dans la mythologie de Tolkien. Je suis honoré que le personnage aime tant. J’ai pris grand J’aimerais vous raconter son histoire. Et bien qu’en tant qu’acteur, je souhaite continuer, mon travail m’oblige à explorer de nouveaux personnages et de nouveaux mondes. Je souhaite le meilleur au casting de la saison 2. Je vous encouragerai depuis le bande. »

Certains pourraient dire, non sans raison, que ses paroles suscitent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses. Mawle a aussi incarné Benjen Stark dans Game of Thrones et, autant son travail l’oblige à jouer de nouveaux rôles, autant il est resté 6 ans dans l’adaptation de George Martin (même avec des apparitions très sporadiques, c’est vrai). Entre cela et votre « ce serait mon souhait de continuer », insinuez-vous qu’Amazon en a fini avec cela ? Pour quelle raison?

Les nouveaux visages de The Rings of Power.

Le reste des ajouts a déjà été accueilli par les canaux officiels de The Rings of Power, bien que les rôles qu’ils adopteront restent non confirmés. Les nouveaux venus seront Amelia Kenworthy (Pomona, Against), Ben Daniels (House of Cards, London: Crime District), Gabriel Akuwudike (War of the Worlds, Brexit), Nia Towle (Persuasion, The Ocean at the End of the Road) , Nicholas Woodeson (Skyfall, Rome), Sam Hazeldine (Peaky Blinders, Sandman) et Yasen ‘Zates’ Atour (The Witcher, Young Wallander). « Nous souhaitons la bienvenue à ces merveilleux acteurs dans notre » communauté « et nous sommes impatients de vous raconter plus d’histoires sur le Second Age dans la deuxième saison », ont-ils exprimé d’Amazon.