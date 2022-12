Leo Messi bat l’œuf du record: c’est le post avec le plus de likes dans l’storie d’Instagram

Les images de la remise des prix de la Coupe du monde publiées sur le compte officiel de Lionel Messi ont totalisé 60 millions de likes. L’œuf historique publié par le compte World_record_egg s’est arrêté à 56 millions de likes.

Avec le dernier match de la Coupe du monde au Qatar, les réseaux sociaux ont également enregistré bon nombre de records. Avec le deuxième but de Mbappè, les serveurs Twitter ont compté un pic de 24 400 tweets par seconde. Jamais vu avant. Et même les recherches sur Google, a expliqué le PDG d’Alphabet Sundar Pichai, ont explosé comme jamais auparavant en 25 ans. Désormais, un record que l’on croyait indestructible a également été établi sur Instagram : le post avec le plus de likes. Pas mal, vu combien le champion peut gagner par poste.

La photo publiée par le compte officiel de Lionel Messi avec la Coupe du monde entre les mains a atteint les 60 millions de likes. Pour être précis, il ne s’agit pas d’une seule photo mais d’un carrousel avec les images de la cérémonie de remise des prix.

C’était le premier post publié sur les réseaux sociaux après la victoire. Avec ce record, Messi a réussi à battre l’historique World_record_egg, le compte avec une seule photo d’un œuf lancé dans le but explicite d’être le post avec le plus de likes sur le réseau social. Il compte actuellement 56 millions de likes.

L’histoire de l’ancien roi des œufs des réseaux sociaux

Le compte World_record_egg a été lancé par l’annonceur Chris Godfrey et a atteint le record des publications les plus likées sur Instagram en 2019, dépassant une photo de Kylie Jenner et Travis Scott dans le classement des publications. La photo de l’œuf, seul contenu du profil, a été prise par Serghei Platanov et publiée sur la plateforme le 23 juin 2015. Le titre de l’image était purement descriptif : « Oeuf isolé sur fond blanc ».