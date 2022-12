Quels sont les 20 jeux vidéo les plus attendus de 2023 (hors Hogwarts Legacy)

2023 sera aussi l’année de Final Fantasy 16, Star Wars Jedi : Survivor et Diablo 4. Mais pas seulement, on s’attend à un retour d’Assassin’s Creed et de Legend of Zelda.

Deux ans après son lancement, le jeu vidéo next-gen semble enfin vouloir se lancer, surtout en vue de 2023. Des jeux vidéo du calibre de Dead Space Remake arrivent déjà à partir de janvier, le survival-horror Sci-Fi qui a déjà terrifié un génération de joueurs et joueuses. Le 22 février, ce sera au tour du lancement de PlayStation VR2, l’ensemble pour découvrir la réalité virtuelle sur PlayStation 5.

Ce n’est pas tout : si vous regardez plus loin, 2023 sera aussi l’année de Final Fantasy 16, Starfield et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, parmi tant d’autres. Certains ne seront disponibles que sur les consoles de nouvelle génération, tandis que d’autres verront également le jour sur PlayStation 4 et Xbox One.

Vous trouverez ci-dessous les 20 jeux vidéo les plus attendus de 2023, avec les plateformes de référence et la date de sortie. À cet égard, il convient de noter que les dates indiquées peuvent varier. Nous avons vu cela dans le passé avec Cyberpunk 2077 et God of War Ragnarök. Pour cette raison, il est bon d’envisager l’année vidéoludique à venir avec optimisme, mais sans se laisser embarquer dans la hype toxique, qui a souvent conduit à des menaces de mort contre les équipes de développement, soumises au phénomène de crunch pour pouvoir lancer un titre à la date fixée.

Forspoken, janvier (PlayStation 5, PC)

Parkour et magie ? Cette combinaison particulière est le pivot de Forspoken, un jeu de rôle d’action en monde ouvert qui arrivera le 24 janvier. Le protagoniste est Frey, un New-Yorkais qui s’est soudainement retrouvé dans le mystérieux pays d’Athia. Pour ceux qui veulent un avant-goût, la démo est disponible sur PlayStation 5.

Dead Space Janvier (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

Après The Callisto Protocol, le genre d’horreur Sci-Fi s’apprête à faire son grand retour le 27 janvier 2023 avec Dead Space, un remake du premier chapitre historique sorti en 2008. Quinze ans plus tard, l’ingénieur Isaac Clark embarquera à nouveau à bord de l’USG Ishimura , vaisseau spatial envahi par des créatures mortelles : les Nécromorphes.

Hogwarts Legacy Février (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

Rendez-vous avec la magie le 10 février avec Hogwarts Legacy, un somptueux jeu de rôle d’action en monde ouvert se déroulant dans l’univers des livres Harry Potter, mais dans les années 1800. Un rêve en version jeu vidéo pour tout fan des aventures de l’iconique sorcier .

Atomic Heart, février (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC)

L’imagerie post-soviétique est pleine de charme, et Atomic Heart en est la preuve. Il s’agit d’un jeu de tir à la première personne avec des éléments de jeu de rôle, dont les événements se déroulent dans une Union soviétique dystopique – et technologique – de 1955. Un spectacle d’adrénaline et de violence arrivant le 21 février 2023, également sur PlayStation 4 et Xbox One.

Wo Long : Fallen Dynasty March (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Le folklore chinois de 184 après JC sera la toile de fond des événements du soldat sans nom de Wo Long: Fallen Dynasty, un jeu de rôle d’action intrigant aux teintes sombres et fantastiques, proposant également un mode multijoueur en option. À certains égards, il peut être comparé à Elden Ring, même s’il n’a pas de structure de monde ouvert. La sortie est prévue pour le 3 mars 2023.

Star Wars Jedi : Survivor March (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

La suite du populaire Star Wars Jedi : Fallen Orden est attendue pour le 17 mars prochain sur consoles next-gen et PC. Cette fois, le protagoniste Cal, désormais chevalier Jedi, devra repousser ses limites pour défendre la galaxie des ténèbres.

Bayonetta Origins : Cereza et le démon perdu, mars (Nintendo Switch)

Comment commence l’histoire de la sorcière la plus populaire des jeux vidéo ? La réponse se trouve dans Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon, un titre qui raconte les débuts de la sorcière d’Umbra à travers une douce esthétique qui rappelle les livres de contes de fées. Disponible le 17 mars exclusivement sur Nintendo Switch.

Resident Evil 4 Remake March (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

Leon Kennedy est prêt à revenir : Resident Evil 4 Remake nous ramène dans une Espagne contaminée par Las Plagas, un parasite qui transforme les habitants en créatures ressemblant à des zombies. Dans cette tourmente inquiétante, il doit retrouver la fille du président des États-Unis. Une plongée dans le passé avec la qualité technique du présent. Rendez-vous le 24 mars 2023.

Dead Island 2, avril (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Le 28 avril 2023, il sera possible de massacrer des masses de zombies dans un Los Angeles détruit grâce à Dead Island 2. Le RPG d’action qui mêle genres d’horreur, humour noir et action tueuse de zombies est prêt à revenir près de 10 ans après le première annonce de 2014.

La légende de Zelda : les larmes du royaume, mai (Nintendo Switch)

Après le succès fulgurant de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, les attentes sont grandes pour la suite Tears of the Kingdom. Cette fois, l’aventure de Link atteindra les cieux au-dessus des vastes terres d’Hyrule. Le lancement du jeu, qui sera exclusif à Nintendo Switch, est prévu pour le 12 mai 2023.

Street Fighter 6 juin (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Le roi des jeux de combat est prêt à revenir le 2 juin. Nous faisons référence à Street Fighter 6, qui cette fois devient fluorescent pour offrir l’expérience de jeu de combat classique qui a rendu la série emblématique, ainsi qu’une série de modes tirés des chapitres précédents, y compris des visages familiers et nouveaux.

Diablo 4, juin (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Le 6 juin 2023, la bataille éternelle entre le paradis céleste et les enfers flamboyants fera rage dans le chaos. C’est à nous de choisir entre conquérir les ténèbres ou succomber aux ténèbres. C’est le concept de Diablo 4, le célèbre jeu de rôle d’action de Blizzard.

Final Fantasy 16 juin (PlayStation 5)

Le 22 juin 2023 ce sera au tour de Final Fantasy 16. La direction de Naoki Yoshida, déjà appréciée dans Final Fantasy 14, semble virer vers un style plus sombre et plus mature, pour un jeu qui s’annonce révolutionnaire pour la série né en 1987. Déjà la présence du doublage italien fait de Final Fantasy 16 un titre à retenir pour la base de fans des Belpaese.

Starfield janvier-juin 2023 (Xbox Series X|S, PC)

Il y a des jeux annoncés pour 2023 sans encore de date de sortie précise. Parmi ceux-ci se trouve Starfield, la nouvelle épopée spatiale de l’équipe qui a donné naissance à The Elder Scrolls et Fallout : Bethesda. Le lancement était prévu pour novembre 2022, mais il a ensuite été reporté au premier semestre 2023 exclusivement pour Microsoft.

Hollow Knight: Silksong, janvier – juin (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC)

Après l’annonce en 2019, le public des joueurs attend Silksong, suite du titre acclamé Hollow Knight se déroulant dans le monde des insectes, depuis des années. Quelque chose a bougé lors de la vitrine Xbox de juin dernier, dans laquelle le titre a fait son apparition parmi les jeux à sortir au premier semestre 2023. Il manque toujours une date de lancement précise.

Final Fantasy VII Rebirth octobre – décembre 2023 (PlayStation 5)

2023 sera l’année de Final Fantasy : après Final Fantasy 16, il convient d’évoquer Final Fantasy VII Rebirth, le deuxième volet du remake apprécié de 2020. L’attente est grande pour le titre Square Enix, comme on l’aura compris dans plus concrètement quelle direction prendra le remake par rapport au titre original de 1997.

Jeux qui n’ont pas encore de fenêtre de lancement

Jusqu’à présent, on a évoqué des jeux vidéo dont la période de sortie peut être encadrée, mais il y en a plusieurs programmés pour 2023 sans même de fenêtre de lancement. C’est le cas d’Alan Wake 2, le deuxième volet du thriller psychologique datant d’il y a 11 ans, attendu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Ensuite, il y a Assassin’s Creed Mirage, qui remet en jeu la série sur les assassins après Assassin’s Creed Valhalla. Cette fois, le protagoniste est Basim, un petit voleur qui opérera dans un Bagdad suggestif. Le jeu a été annoncé pour 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Enfin, parmi les titres les plus attendus de 2023 figure Lies of P, un jeu vidéo qui propose à nouveau le défi typique des soulslikes, qui n’est plus un défi de niche, et le place dans une réinterprétation gothique de Pinocchio. Encore une fois, pas de date de sortie. Selon l’annonce officielle, le jeu arrivera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC en 2023.