Tom Cruise présente « la scène d’action la plus dangereuse jamais tournée » dans Mission Impossible 7

Nous continuons avec la folie de Tom Cruise et ses scènes d’action pour le prochain et tant attendu Mission Impossible 7, un film qui sortira en juillet 2023 et qui en France reçoit le titre généreux de Mission : Impossible – Deadly Judgment Part I. A tel point qu’après avoir remercié les fans pour leur support à Top Gun Maverick se lançant d’un avion en plein vol, Paramount Pictures partage un nouveau making of du nouvel opus de Mission Impossible, cette fois-ci, à travers une bande-annonce des coulisses de près de 10 minutes dans lesquelles on voit comment « la scène d’action la plus dangereuse jamais filmée » a été filmée et que vous pouvez voir sur ces lignes. Bien sûr, ce n’est pas perdu.

La folie la plus dangereuse de Tom Cruise pour M:I 7

Ainsi, et grâce à cette nouvelle vidéo, nous pouvons voir avec attention comment une cascade aussi dangereuse a été planifiée et réalisée que Tom Cruise lui-même a voulu tourner sans l’aide de spécialistes. Il voulait le faire lui-même ; et il l’a fait. « C’est de loin la chose la plus dangereuse que nous ayons jamais tentée », déclare Christopher McQuarrie, le scénariste-réalisateur du film, au début de cette nouvelle vidéo de making-of.

« Nous travaillons là-dessus depuis des années. Nous allons le tourner en Norvège, et ce sera une moto sautant d’un clip à un base jump. Je voulais le faire depuis que je suis tout petit. Tout se résume à une chose : le public », commente Tom Cruise lui-même dans cette séquence exclusive du nouvel opus de Mission Impossible.

Et c’est que le célèbre acteur a passé de nombreuses années à jouer dans toutes sortes de scènes d’action que, normalement, les spécialistes feraient pour éviter d’éventuels accidents aux stars du cinéma. Mais Tom Cruise, même à 60 ans, est capable de cela et bien plus encore. Et la preuve en est cette scène épuisante et dangereuse pour laquelle il a dû se préparer avec plus de 500 sauts en parachute et 13 000 sauts en motocross ; une vraie folie.

Quel nouveau non-sens Tom Cruise a-t-il préparé pour la partie II de Mission : Impossible – Deadly Judgment ? Il faudra attendre 2024 pour le vérifier.

Source | Paramount Pictures France