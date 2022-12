Naruto ouvre un sondage pour choisir quel personnage aura son propre manga dérivé, votez maintenant !

Pour célébrer le lancement de Naruto en 1999, et coïncidant avec le 20e anniversaire de l’anime, Masashi Kishimoto et son équipe ont décidé d’organiser un vote pour les fans du monde entier afin de décider quel est le meilleur personnage de la série. Plus de 488 ninjas s’affronteront pour la victoire dans ce qui sera l’ultime sondage Naruto.

Les 20 ninjas les plus votés recevront une illustration dessinée par Masahi Kishimoto lui-même et le numéro 1 aura son propre spin-off. Un court manga dans lequel son histoire et ses aventures sont racontées. Bien que le magazine Weekly Shonen Jump ait mené de nombreux sondages de popularité au fil des ans, celui-ci est le premier à être réalisé à l’échelle mondiale. L’auteur se dit « impatient » de connaître les résultats.

Les près de 500 noms disponibles devront afficher toutes leurs qualités pour s’imposer. Le plus fort gagnera-t-il ? Le plus drôle? Peut-être celui qui est le meilleur shinobi ? Celui qui a une meilleure histoire personnelle derrière ? Vous pouvez voter ici pour votre personnage Naruto préféré et un vote par jour est autorisé. L’enquête sera disponible jusqu’au 31 janvier 2023 et les résultats seront annoncés peu de temps après.

Nouvel anime Naruto en route

En plus de ce nouveau manga, l’équipe a confirmé qu’un nouvel anime est en route : Sasuke Retsuden. Boruto arrêtera tout remplissage, fera une pause et intégrera ledit anime comme s’il s’agissait de son propre arc, après quoi le très attendu Code Arc commencera. Ce sera une adaptation de Naruto : L’histoire de Sasuke, il sortira le 8 janvier 2023 et ici nous vous raconterons tous les détails.