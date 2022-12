« Cela pourrait être la dernière photo que j’envoie », ainsi l’infatigable robot de la NASA meurt sur Mars

Grâce à l’atterrisseur InSight, il a été possible d’entendre pour la première fois le vent d’une autre planète. Maintenant, à cause de la poussière rouge, elle s’estompera lentement loin de chez vous.

C’est un dernier adieu celui de l’atterrisseur InSight de la NASA qui s’apprête à mourir seul sur Mars. 225 millions de kilomètres de chez moi. Après des années de selfies et de cartes postales martiennes, l’atterrisseur a envoyé sa dernière photo, remerciant ceux qui sont toujours restés à ses côtés tout au long de sa mission.

« Ma puissance est vraiment faible, donc c’est peut-être la dernière image que je peux publier », écrit le compte Twitter officiel d’InSight, donnant à l’atterrisseur une entrée directe. « Ne vous inquiétez pas pour moi cependant : mon temps ici a été à la fois productif et serein. Si je peux continuer à parler à mon équipe de mission, je le ferai, mais je vais bientôt quitter ici. Merci de rester avec moi.

Message d’InSight sur Twitter

La photo promise d’InSight était jointe au tweet, le dernier. Un cliché montrant des instruments scientifiques posés à la surface de Mars tout saupoudrés de terre rouge. Le tweet a recueilli 275 000 likes et a été partagé 40 000 fois. D’un autre côté, oui, InSight n’est qu’une machine, mais elle a fonctionné pendant des années dans la solitude et très loin de chez soi, et le message à la première personne a déclenché une réponse empathique immédiate.

Et en effet parmi les commentaires on lit des salutations, des remerciements, et il y a aussi ceux qui écrivent « mais pourquoi est-ce que je pleure pour un robot ? », ou « Même si je sais qu’un être humain a écrit ces choses… je suis vraiment triste pour le petit InSight !!!”

La fin de l’atterrisseur InSight

Cependant, la fin d’InSight n’est pas une surprise, la NASA avait déjà annoncé en mai que le niveau de puissance de l’atterrisseur était très faible, et qu’il s’arrêterait dans les mois suivants. La poussière rouge de Mars, en effet, recouvrant les panneaux solaires a réduit son espérance de vie en diminuant progressivement les capacités de l’atterrisseur.

« Nous sommes à la merci de Mars. Le temps sur Mars n’est pas la pluie et la neige, le temps sur Mars est la poussière et le vent », a déclaré le chercheur principal de la mission Bruce Banerdt du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. « Nous continuerons à faire des mesures scientifiques aussi longtemps que possible. »

Une aventure de quatre ans sur Mars

Ce fut un beau voyage pour le petit robot. La NASA a lancé InSight en 2018, dans le cadre d’une mission qui devait initialement durer deux ans. Au lieu de cela, l’atterrisseur a surpris tout le monde car il résiste malgré l’inhospitalité de Mars et collecte des données et des photographies de la planète pendant quatre ans.

Il a surmonté toutes les adversités, par exemple lorsque son exercice s’est bloqué pendant huit mois en 2019. Pour cette raison, InSight n’a pas réussi à creuser les 5 mètres attendus à la surface de Mars, mais a quand même continué à explorer la planète lointaine. Il a détecté plus de 1 300 tremblements de terre, collecté des informations météorologiques, étudié le noyau liquide de Mars et aidé à cartographier la géologie de la planète entière.

De la Terre, merci InSight

Et puis InSight a offert un cadeau à tout le monde. Grâce à l’atterrisseur, pour la première fois, il était possible de sentir le vent d’une autre planète. Grâce aux vibrations détectées sur ses panneaux solaires, il a pu enregistrer le son des tourbillons de poussière sur le cratère Jezero.

Ce sera le deuxième atterrisseur Mars de la NASA à se perdre dans la poussière, une tempête avait déjà créé des problèmes pour Opportunity en 2018, et en fait InSignt a pris sa place, à partir de ce moment, pendant quatre années consécutives, il a étudié la planète . L’équipe de la NASA a accueilli l’atterrisseur comme ceci : « Il a été un excellent outil, un excellent compagnon pour nous tout au long de cette mission ». Maintenant InSight est prêt à mourir, seul, après des années de travail inlassable au service de la Terre.