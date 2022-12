La Russie ne peut pas obtenir ses processeurs « domestiques » auprès de fabricants étrangers

En bref : les sanctions contre la Russie frappent de nombreux secteurs de l’industrie, y compris ses fabricants de PC, qui ne peuvent pas obtenir de processeurs conçus dans le pays et fabriqués par des sociétés comme TSMC. Cela a entraîné une forte baisse du nombre de PC et de serveurs fournis basés sur des processeurs russes cette année, car le pays manque d’installations de production de remplacement.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février a entraîné des sanctions contre la nation et des sociétés telles qu’Intel et AMD ont interrompu la vente de leurs processeurs. Taïwan a également interrompu les exportations de puces haut de gamme vers la Russie, ce qui indique que les entreprises russes qui comptaient sur TSMC et d’autres pour produire des puces conçues dans le pays se sont retrouvées les mains vides.

Le quotidien économique Kommersant écrit que Maksut Shadayev, chef du ministère russe du Développement numérique, affirme que seulement 15 000 PC et 8 000 serveurs basés sur des processeurs russes Elbrus et Baikal ont été produits cette année.

« Nous aurions beaucoup plus cette année si ces lots de processeurs russes, Elbrus, Baikal, qui ont été commandés et produits, étaient expédiés. Les droits intellectuels et toute la documentation sont russes, mais, sur la base des normes topologiques, il n’y a pas de telles installations de production dans Russie, et tout cela a été commandé à des usines étrangères », a déclaré Shadayev.

Taïwan autorise l’exportation de processeurs vers la Russie et la Biélorussie, mais avec quelques mises en garde majeures : ils ne doivent pas avoir une performance de 5 GFLOPS ou plus. La Nintendo 3DS, à titre de comparaison, a une performance maximale évaluée à 4,8 FP32 GFLOPS. De plus, les puces exportées ne peuvent pas avoir une ALU plus large que 32 bits, plus de 144 broches, un temps de propagation de porte de base inférieur à 0,4 nanoseconde ou une interconnexion externe avec un taux de transfert de données de 2,5 Mo/s ou plus. De plus, leur fréquence de fonctionnement ne doit pas atteindre 25 MHz ou plus.

« Les fabricants étrangers qui produisent des processeurs basés sur des plans de développeurs russes ont refusé d’honorer les commandes en 2022, y compris l’expédition de puces déjà produites », a déclaré Shadayev.

La Russie se tournait vers le marché gris chinois pour ses importations de puces, mais environ 40 % d’entre elles se sont révélées défectueuses. Il y avait aussi l’option des propres processeurs Loongson de la Chine, mais la nation asiatique a interdit leur exportation car la Chine les veut pour son propre complexe militaro-industriel.