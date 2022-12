Final Fantasy Pixel Remaster tombe entre les mains de spéculateurs ; Il est déjà vendu près de 700 euros

Chaque fois qu’un jeu vidéo apparaît avec une courte durée, et que c’est même le distributeur lui-même qui signale qu’il ne sera disponible que pour une durée limitée, il se passe quelque chose qui fait réfléchir de nombreux joueurs : certains utilisateurs sont les plus rapides lorsqu’il s’agit de réserver leur copie, mais son intention n’est autre que de la vendre à un prix bien plus élevé que le RRP officiel. Ils sont appelés spéculateurs.

Cela se produit avec le Final Fantasy Pixel Remaster récemment annoncé, l’impressionnante compilation de la saga qui comprend les 6 premiers opus en versions remasterisées avec lesquelles Square Enix fêtera son 35e anniversaire. Ses réservations ont ouvert hier à l’aube, mais il est déjà épuisé et circule sur des portails comme eBay pour des prix qui atteignent les 650 euros, frais de port (environ 50 euros) à part. Une réalité qui a touché ces dernières années de nombreux jeux vidéo et éditions spéciales, malheureusement.

Final Fantasy VI dans sa version Pixel Remaster

Une collection de rêve sur PS5, PS4 et Nintendo Switch

Final Fantasy Pixel Remaster était déjà disponible sur PC et mobile, des plateformes où vous pouvez obtenir tous les jeux indépendamment. Cependant, avec la première de la collection sur les consoles Nintendo Switch et PlayStation, il a été mis à profit pour les réunir tous dans un pack de compilation au format physique. Pour le moment, aucun détail n’a été partagé sur la possibilité de les acheter séparément sur le PS Store ou le Nintendo eShop.

La collection est composée des 6 premières tranches numérotées, commençant par Final Fantasy (1987) et allant jusqu’à Final Fantasy VI (1994). Le sixième opus est l’un des favoris des fans de la franchise, puisqu’il a même été désigné à de nombreuses reprises comme l’un des meilleurs jeux vidéo de l’histoire. Nous ne savons pas s’il y aura d’autres opportunités d’acquérir la compilation, mais si vous voulez savoir à quoi ressemble l’édition, vous pouvez trouver tous les détails sur ce lien.

Source | eBay