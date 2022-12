La version maîtresse est un clavier mécanique avec un affichage haute résolution sous des touches transparentes

Dans le contexte : l’humble clavier a connu de nombreuses innovations au fil des ans, y compris, mais sans s’y limiter, les commutateurs mécaniques, la résistance à l’eau, les conceptions flexibles, la connectivité sans fil et, plus récemment, l’éclairage RVB. La dernière création de Finalmouse est parmi les plus spectaculaires à ce jour.

Le clavier Finalmouse Centerpiece est doté d’une technologie appelée Laminated DisplayCircuit Glass Stack (LDGS) qui est couverte par plusieurs brevets et soutenue par des années de R&D. Au mieux de la vidéo révélée, ce que vous regardez est un clavier avec des touches et des commutateurs clairs avec un écran haute résolution en dessous qui est alimenté par Unreal Engine 5. C’est presque insultant de l’étiqueter de cette façon car il a l’air absolument superbe.

La carte sera livrée avec des commutateurs mécaniques linéaires auto-lubrifiés personnalisés co-développés avec Gateron et inspirés de leur Switch Black Ink, bien que réglés pour un actionnement plus rapide et avec des paramètres de déplacement légèrement différents. Les touches sont transparentes mais ont des étiquettes imprimées sur le flanc avant. Le son de frappe a été décrit comme « des gouttes de pluie en marbre doux ».

Finalmouse a déclaré que la carte aura son propre processeur et son propre processeur graphique pour alimenter le spectacle lumineux et se connectera à l’aide d’un seul câble USB-C. Tout se trouve dans un châssis en aluminium gravé et anodisé CNC qui est magnifique même sans les lumières allumées. Tous ces coins et recoins pourraient être difficiles à nettoyer, mais je soupçonne que la plupart ne s’en soucieraient pas.

Finalmouse prévoit également un marché de la peau où les artistes peuvent soumettre leurs créations, soit gratuitement, soit pour gagner de l’argent. Le tableau aura trois emplacements de skin avec des boutons de sélection dédiés sur le côté, probablement pour échanger des arrière-plans à la volée.

Les peaux sont ce qui pourrait faire ou défaire le concept. Les skins visuels purs sont une astuce de salon soignée, mais la vraie magie sera les skins interactifs qui répondent à la frappe ou à d’autres entrées, ou ceux qui s’avèrent vraiment utiles pour la productivité. Et avec son propre CPU et GPU, quelqu’un trouvera sûrement un skin capable de jouer à Doom.

Le clavier Finalmouse Centerpiece devrait arriver début 2023 au prix de 349 $.