Le jeu de combat sanglant de My Little Pony est le nouveau cadeau gratuit d’Epic Games Store

L’Epic Games Store est toujours paré de son meilleur costume de Père Noël et continue de proposer des jeux pour Noël. Le store sortira un nouveau titre chaque jour d’ici le 25 décembre. Et après les Bloons TD 6 initiaux, Horizon Chase Turbo et Sable, vient maintenant le tour d’une inconnue pourtant on ne peut plus amusante : Them’s Fightin’ Herds.

Them’s Fightin’ Herds est un jeu de combat en 2D mettant en vedette d’adorables petits animaux conçus par Lauren Faust, la créatrice de My Little Pony, The Powerpuff Girls et Foster, la maison des amis imaginaires. Le jeu, qui coûte habituellement 19,99 euros, sera gratuit jusqu’à demain, mardi 20 décembre 2022, à 17h00 (heure locale française). Il a un mode en ligne avec restauration du netcode et a un incroyable 85 sur Metacritic selon les scores des utilisateurs. Il fait partie de ces jeux qui ne font jamais de mal d’avoir en arrière-plan dans la bibliothèque, et encore moins pour ce prix.

Comment télécharger des jeux gratuits sur Epic Games Store