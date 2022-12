Cet ordinateur portable transforme votre smartphone Android ou iOS en poste de travail mobile

En bref : la publication japonaise PC Watch a récemment présenté un appareil de HTL Corporation qui transforme votre smartphone Android ou iOS en ordinateur portable. Le HTL avec écran pour ordinateur portable (modèle SY-1238FT) ressemble à première vue à un ordinateur portable ordinaire. Il dispose d’un écran tactile IPS de 13,3 pouces (résolution de 1 920 x 1 080) qui peut également être retourné pour une utilisation de type tablette.

À l’intérieur se trouve une batterie de 5 000 mAh qui peut faire fonctionner le système pendant plus de six heures ainsi qu’une multitude de ports pour connecter des téléphones ou une console de jeux. Il y a même un lecteur de carte microSD pour un stockage étendu.

Le châssis mesure 311 mm x 210 mm x 14,9 mm et pèse 1,2 kg, soit environ 2,65 livres.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un concept hybride ordinateur portable/smartphone. Il y a plus de dix ans, Motorola a essayé quelque chose de similaire avec son smartphone Atrix 4G et son concept Webtop, mais cela n’a jamais gagné en popularité. Asus pensait dans le même sens avec son Padfone, un combo smartphone/tablette. Razer a proposé quelque chose de comparable – bien qu’un peu plus avancé – en 2018 avec Project Linda, mais comme la plupart des créations CES sauvages de Razer, il n’a jamais dépassé le stade du concept.

L’offre de HTL diffère de ces exemples précédents en ce que le smartphone compagnon ne se connecte pas physiquement directement à l’ordinateur portable, mais se connecte plutôt via un câble. Cela répond aux limitations matérielles propriétaires et est plus conforme à Samsung DeX, mais cela n’indique toujours pas que cela réussira.

61 380 ¥ (environ 450 $) pour une machine qui est essentiellement une coque d’ordinateur portable est une vente difficile, surtout si l’on considère jusqu’où ce budget peut aller lors de l’achat d’un ordinateur portable à part entière. Par exemple, Best Buy propose actuellement un Lenovo Yoga 13,3 pouces 2-en-1 avec un processeur Ryzen 5 5500U, 8 Go de mémoire et un disque SSD de 256 Go pour 449,99 $. Je ne sais pas pour vous, mais je préfère avoir ça plutôt qu’une coque vide qui doit se connecter à mon téléphone pour être utile.

Si vous êtes prêt à utiliser l’appareil WithH, Amazon Japan les a actuellement en stock et semble disposé à les expédier dans le monde entier.