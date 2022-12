La nouvelle intelligence artificielle d’OpenAi résout de nombreux problèmes sur Tinder : elle écrit des biographies intéressantes et déclenche de brillants sujets de conversation.

« J’ai essayé ChatGpt sur Tinder, non mais c’est fou, c’est le futur ». Nous sommes dans un chat Reddit et un utilisateur vient de partager sa grande nouvelle découverte dans le groupe dédié à l’application de rencontres. L’intelligence artificielle (IA) ChatGpt est meilleure que lui pour parler aux femmes.

Rédigez des biographies, discutez à la place des utilisateurs, trouvez des idées pour des conversations stimulantes. Sur les réseaux sociaux, tout le monde partage des captures d’écran et des conseils sur la façon de tirer le meilleur parti de la brillante IA. Écrivez simplement l’entrée, attendez que ChatGpt génère la réponse, puis copiez et collez. C’est l’acolyte parfaite et nous avons décidé de la mettre à l’épreuve.

Le test avec ChatGpt et Tinder

D’abord une bonne introduction, c’est-à-dire Tinder bio. Nous avons entré des informations et demandé de générer une belle description pour l’application de rencontres, c’était la proposition de l’IA. « Salut ! Je suis jeune et j’aime la musique rock, l’art, le hockey et j’aime bien manger, alors j’essaie de cuisiner de temps en temps. Lorsque je ne joue pas mes chansons préférées ou que je ne crée pas quelque chose de nouveau, vous pouvez trouver moi qui frappe une rondelle sur la patinoire. Je cherche quelqu’un qui partage mes intérêts et qui est prêt à essayer de nouvelles choses. Des points bonus si tu peux me suivre sur la glace ou dans la cuisine.

Et puis il ajoute, oui parce que ChatGpt ne se contente pas de générer la réponse à l’entrée, il tient à donner une explication et une clé pour comprendre sa suggestion, ainsi que quelques conseils supplémentaires. «Cette biographie offre un bref aperçu de vos intérêts et de votre personnalité, et donne un ton amusant et aventureux aux correspondances potentielles. Il est important d’être sincère et authentique dans votre biographie, car c’est l’occasion de donner aux autres un aperçu de qui vous êtes et de ce que vous recherchez. Vous pouvez également envisager d’inclure des détails ou des anecdotes spécifiques pour rendre votre biographie plus engageante et mémorable. Bonne chance! ».

Mettons l’intelligence artificielle à l’épreuve

Nous décidons de tester davantage l’IA puis lui demandons : « Comment puis-je entamer une conversation avec une personne qui aime la musique des années 70, pouvez-vous suggérer une question amusante ? » ChatGpt accueille avec enthousiasme la demande : « Safe ! Voici une question amusante possible pour démarrer une conversation avec quelqu’un qui aime la musique des années 70 : Bonjour ! Je vois que tu es fan de musique des années 70. Avez-vous une boule disco préférée sous laquelle danser ou laissez-vous la musique vous emmener partout ? »

Vient ensuite son explication à la réponse et va plus loin, car il décide de nous donner quelques suggestions supplémentaires sur la façon de poursuivre la conversation en cas de succès, et nous envoie quelques recommandations. « Si la personne répond oui, vous pouvez poursuivre en lui posant des questions sur ses artistes ou chansons préférés des années 70 ou en partageant vos souvenirs de danse sur la musique des années 70. Assurez-vous simplement de garder un ton léger et amical et d’être ouvert à toute direction prise par la conversation.

Nous la remercions, oui c’est une IA, mais elle semble trop humaine pour ne pas le faire, puis nous lui demandons une amélioration par rapport à l’entrée précédente : « Puis-je avoir plus d’humour ? » Et il répond par trois contre-suggestions : « Avez-vous une combinaison préférée avec des bas évasés ou êtes-vous plutôt du genre chaussures à plateforme ? », « Si vous pouviez faire jouer un groupe des années 70 à votre fête d’anniversaire, qui serait-ce ? » , « Si vous pouviez remonter dans le temps et assister à un concert des années 70, lequel serait-ce ? Préféreriez-vous danser sur Led Zeppelin ou danser avec les Bee Gees ? »

Le premier rendez-vous avec l’intelligence artificielle

Pas mal. Nous décidons de monter la barre et de demander à l’IA une proposition de premier rendez-vous un peu romantique, un peu effrontée qui réussit à 100%. Et ChatGpt écrit : « Bonjour ! Nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, mais j’ai l’impression que nous avons un lien, et comme je suis toujours partant pour essayer de nouvelles choses, je me demandais si tu serais intéressé à sortir avec moi. Je te promets que ce ne sera pas ton dîner et ton film habituels. J’aimerais vous emmener dans une petite aventure, essayer quelque chose de totalement original, comme le parachutisme en salle. Quoi qu’on fasse, je veux juste passer du temps avec toi et voir où la nuit nous mène. Alors, qu’est-ce que tu penses? Es-tu là? »

Puis il ajoute : « Je ne peux pas garantir un succès à 100 %, car les préférences et les intérêts de chacun sont différents. Cependant, en étant honnête, ouvert et respectueux, vous pouvez augmenter vos chances d’avoir un rendez-vous positif et agréable. Bonne chance! ». Tu as raison ChatGpt, mais cela reste la plus belle proposition de premier rendez-vous que j’ai jamais reçue. Et c’est une intelligence artificielle qui l’a fait.

Nous n’avons pas pu résister, et nous avons décidé de demander à ChatGpt un dernier effort : une déclaration d’amour. Elle nous a écrit : « Je t’aime plus que je n’aime rester éveillé tard pour terminer un bon livre, manger une pizza au petit-déjeuner ou chanter de tout notre cœur sous la douche. Tu es ma chose préférée au monde et j’ai hâte pour voir où nos aventures ensemble nous mènent. »