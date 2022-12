Cendrillon débarque sur Pokémon Scarlet et Purple : détails et date de la nouvelle teraincursion

On connaît déjà la prochaine teraincursion 7 étoiles à laquelle on pourra jouer dans Pokémon Scarlet et Purple. Ce n’est ni plus ni moins que Cendrillon, un Pokémon Galar très aimé par la communauté, qui aura le teratype Fighting et l’Emblème Imbattable. Bien que le moment venu, nous vous dirons comment le vaincre, nous nous concentrons pour l’instant sur les détails de l’événement, qui ne seront disponibles que pendant quelques jours.

Cendrillon dans Pokémon Épée et Bouclier

Date, heure et durée de l’incursion de Cendrillon

Ce teraid 7 étoiles ne sera disponible que pour un temps limité, exactement de la même manière que nous l’avons déjà vu dans celui de Charizard. Les fenêtres suivantes s’ouvriront dans lesquelles vous pourrez lui faire face pour tenter de le capturer.

Du 30 décembre (01h00 heure espagnole) au 1er janvier (00h59)

Du 13 janvier (01h00 heure espagnole) au 15 janvier à 00h59

Cendrillon est un Pokémon introduit dans la Huitième Génération de la saga (Pokémon Épée et Bouclier). C’est la dernière évolution de Scorbunny, le démarreur de type Fire. Nous savons que dans la teraincursion, il bénéficiera du teratype Fighting, bien que la capacité qu’il aura soit inconnue. Sa capacité habituelle est Sea of ​​​​Flames, qui augmente les attaques de type Feu de 50% lorsque ses HP tombent en dessous d’un tiers, mais s’il a la capacité cachée Libero, les choses seront encore plus difficiles, car cela lui permet de basculer entre le type avant de faire un mouvement du type. Autrement dit, il profitera du STAB pour attaquer avec plus de force, quel que soit le coup qu’il utilise.

En plus de Cendrillon, qui se démarque pour ne pas faire partie du Pokédex Paldea (comme c’est déjà arrivé avec Charizard), il y aura aussi les raincursions de Delibird, le Pokémon de Noël. Un classique de la saga qui fait déjà partie de Pokémon Scarlet et Purple, que vous pouvez facilement capturer à presque n’importe quel endroit de la Sierra Napada.

