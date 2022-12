Tower of Fantasy présente sa nouvelle et brutale mise à jour Miraflor – Shadow of the Moon

Le 22 décembre, le jeu vidéo gratuit à succès Tower of Fantasy recevra la mise à jour 2.2 appelée Miraflor – Shadow of the Moon. Le titre développé par Hotta Studio ajoutera une tonne de contenu après son dernier patch en novembre où l’on a pu voir, entre autres fonctionnalités, Confused Maze ou encore un nouveau mode de jeu Battle Royale. Il ne fait aucun doute que Tower of Fantasy, depuis son lancement en octobre, continue de s’engager à offrir du plaisir à ses joueurs chaque mois sous forme de zones, de missions, d’événements, de héros et de plaisir.

Miraflor – Shadow of the Moon ajoutera de nouvelles zones sur un terrain deux fois plus grand qu’Espejia. Miramoon Street, Treasure Garden, Aquaria Palace, Cool Paradise, Future Tower, Star Apartments, Mirafleur Hall Guest Room ou encore Club Oasis font partie de ces nouveaux décors. Mais il y en a un qui se démarque par son contenu, l’Entertainment Center, où les joueurs peuvent jouer au bowling, s’affronter au volant de karts amusants, assister à des concerts, faire des montagnes russes ou participer à différents jeux de hasard. Une offre de loisirs plus que généreuse pour passer ce temps de Noël en compagnie des deux nouveaux Simulacre.

Et c’est que la mise à jour 2.2 de Tower of Fantasy présente Lyra et Tian Lang, deux autres simulacres à ajouter au catalogue assez intéressant. Lyra est l’actuelle directrice de la Fondation Madielin et succède à celle qui a donné son nom à l’organisation. Cool et mature, elle se concentre sur les enjeux les plus importants de la fondation. Cependant, cela ne la rend pas sans scrupules, bien au contraire, car pendant son temps libre, elle s’occupe des enfants du centre de jeunesse d’Espejia. Elle est équipée d’armes cybernétiques connues sous le nom de Vesper avec le pouvoir de soigner ses alliés et de porter de lourds coups.

Tian Lang pour sa part est l’un des exécuteurs les plus importants du district 7 et est un amoureux invétéré de la nature. Son arme, une lance appelée Thunderbreaker, est capable de paralyser ses ennemis ou d’augmenter les dégâts électriques de 20% tout en ajoutant 40% de résistance au même élément. On dit que sa force est si énorme qu’elle est même inconnue de la plupart et qu’elle pourrait être vue à sa pleine capacité au cas où Espejia serait impliquée dans un danger.

Et si par hasard vous souhaitez vous concentrer sur du contenu de haut niveau, Miraflor – Shadow of the Moon ajoutera le nouveau mode Abyss où les personnages de niveau 80 peuvent consommer de l’énergie du vide, supprimer des instances mensuelles et obtenir des matériaux pour votre équipe. Bref, une mise à jour plus que généreuse qui sera disponible très prochainement, aux portes de Noël.

Le nouveau MMORPG F2P qui fait parler

Tower of Fantasy est déjà sur le marché depuis longtemps, plus précisément un an après son lancement en Chine, mais ce n’est qu’il y a deux mois qu’il a atteint l’Europe via Steam. L’un de ses points forts est qu’il est également disponible pour les appareils iOS et Android, permettant même de continuer notre jeu sur une plateforme ou une autre sans problème. En raison de son succès, la plate-forme Google Play a décerné à Tower of Fantasy le prix du meilleur jeu pour tablettes.

Le jeu vidéo, gratuit comme nous l’avons déjà dit, a un immense monde ouvert à explorer, plein de missions, de donjons, de raids de groupe, de joueur contre joueur et de différentes options de divertissement comme celle qui arrivera avec le patch 2.2. Si à un moment donné vous avez voulu essayer Tower of Fantasy, cette saison festive avec la sortie de Miraflor – Shadow of the Moon et la popularité du jeu vidéo pourrait être le meilleur moment pour vous immerger dans son univers.

De plus, si vous aimez les thèmes cyberpunk, vous serez ravis de savoir que le cadre et l’orientation d’Espejia, la région ajoutée dans le patch 2.0, boit beaucoup de cette esthétique techno pleine de néons et de sons, désormais élargie en taille et en diversité de options avec Miraflor – Ombre de Lune.