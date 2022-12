L’intelligence artificielle fait également son entrée dans les jeux vidéo, et ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle

Justin Roiland a confirmé que l’équipe de développement avait utilisé Midjourney lors de la production de High on Life pour ajouter quelques « touches finales » au monde du jeu.

On parle beaucoup d’intelligence artificielle (IA) et de créativité. D’un côté les réseaux sociaux sont peuplés de productions amateurs réalisées par DALL-E, Midjourney et Lensa, de l’autre des plateformes comme ArtStation, Twitter et Reddit accueillent de nombreux débats sur les avantages et les dangers de cette technologie. Pendant ce temps, l’IA est déjà utilisée dans des produits commerciaux, y compris les jeux vidéo.

Le cas le plus marquant concerne le jeu vidéo High on Life, un jeu de tir humoristique à la première personne développé par Squanch Games, derrière lequel se trouve Justin Roiland, co-créateur de Rick & Morty, la célèbre série de dessins animés disponible sur Netflix. Le titre a été lancé le 13 décembre exclusivement pour Xbox et PC.

Dans une interview avec Sky News, Roiland a confirmé que l’équipe de développement avait utilisé Midjourney lors de la production de High on Life pour ajouter quelques « touches finales » au monde du jeu. « Cela donne l’impression que le monde est un univers alternatif étrange », a déclaré Roiland. « Nous l’avons utilisé pour trouver des idées bizarres et amusantes. »

Rapports d’utilisateurs sur Reddit

En effet, bien que cela ne soit pas confirmé directement dans l’interview, certains utilisateurs de Reddit ont repéré plusieurs affiches du jeu qui semblent avoir été créées par une intelligence artificielle. Ce n’est pas tout: le concepteur principal de High on Life, Erich Meyr, a déclaré qu’il avait utilisé Midjourney pour prototyper les voix de personnages mineurs.

« Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve. L’IA va être un outil qui a le potentiel de rendre la création de contenu incroyablement accessible », a poursuivi Roiland. « Je ne sais pas combien d’années ils nous manqueront, mais tout ce dont vous aurez besoin, c’est de quelqu’un avec de grandes idées. »

Ce qu’a dit Roiland peut être associé à la narration optimiste qui salue l’utilisation de l’IA dans la sphère créative, mais il y a des légions d’artistes qui regardent cette technologie avec inquiétude, qui à l’avenir risque d’être utilisée plus massivement, mettant des postes à risque . Aussi parce que les intelligences artificielles, bien qu’autonomes, ne créent pas de toutes pièces, mais se basent sur des créations humaines antérieures saisies dans leur base de données et réutilisées grâce à un algorithme. Un aspect qui à son tour ouvre diverses questions sur le droit d’auteur et les droits d’auteur.