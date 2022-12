Le salaire d’Henry Cavill pour le tournage des caméos de Black Adam et The Flash est révélé

Ces dernières semaines ont été particulièrement mouvementées pour l’acteur Henry Cavill, passant d’un état d’euphorie à l’adieu définitif à son personnage le plus aimé : Superman. Et c’est qu’après être apparu par surprise dans la très commentée scène post-générique de Black Adam, puis avoir annoncé son retour officiel en tant que Superman dans le cadre du DCEU il y a moins de deux mois, l’acteur a finalement confirmé son départ définitif de DC il y a quelques jours. après l’entrée de la nouvelle équipe créative formée par James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios, puisque leur objectif est de relancer ledit univers cinématographique avec un nouveau Superman à la barre. Eh bien, maintenant, il est apparu combien Henry Cavill a facturé à la fois le caméo Black Adam et le prochain caméo The Flash, une scène qui aurait apparemment été supprimée de la séquence finale afin de ne pas semer davantage la confusion parmi les téléspectateurs.

Combien Henry Cavill a-t-il gagné pour ses deux caméos ?

Ainsi, le journaliste Umberto González de The Wrap a récemment répondu à un utilisateur de Twitter qui a commenté qu’Henry Cavill avait abandonné son rôle de The Witcher -où il facturait un million par épisode- pour rien, en référence à son « licenciement » de DC. « Cavill a été payé 250 000 $ pour le caméo dans Black Adam et 250 000 $ supplémentaires pour la scène désormais supprimée de Clark Kent à la fin de The Flash », a déclaré un initié d’Hollywood, des informations également recueillies par d’autres médias américains tels que Screen Rant.

Au total, Henry Cavill aurait reçu une somme bien en deçà de sa cachette pour revenir en tant que Superman, malgré le fait que c’est une fortune pour tout mortel pour quelques secondes d’apparition dans un blockbuster. De cette manière, le caméo de Black Adam semble être la dernière apparition du Superman d’Henry Cavill dans le DCEU, un premier aperçu de ce qui devait théoriquement arriver mais qui n’arrivera finalement pas. Et la même chose se produit avec The Flash, un caméo que dans ce cas nous ne verrons même pas dans le film, car sa brève participation aurait déjà été éliminée du montage final.

Tout indique que finalement le Superman d’Henry Cavill se retrouvera sans fermeture à la hauteur de son personnage; un vrai dommage. Même ainsi, James Gunn lui-même a ouvert la porte à l’acteur au cas où il aurait besoin de l’avoir à l’avenir. Quelqu’un a-t-il dit que Kingdom Come serait un croisement dans quelques années avec le Superman beaucoup plus mature de Cavill ? Rêver c’est gratuit…

Source | diatribe d’écran