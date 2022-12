Teams fonctionne désormais nativement sur HoloLens 2

Les appels vidéo Microsoft Teams sont une norme et ils fonctionnent sur tous les types d’appareils tels que HoloLens 2. Cependant, l’intégration complète arrive maintenant sur cet appareil, vous permettant d’appeler directement d’autres personnes, d’explorer et d’ajouter des contacts Teams aux appels, et même de consulter les calendriers. et participer à des réunions de groupe.

Teams s’intègre entièrement à HoloLens 2

Microsoft permet également aux utilisateurs d’HoloLens 2 de voir ce qui est partagé dans les réunions. Un nouveau flux vidéo en direct d’écrans partagés apparaîtra sous la forme d’un hologramme pouvant être déplacé et redimensionné.

Microsoft Teams a été largement utilisé sur HoloLens 2 pour les scénarios d’assistance à distance dans lesquels un ingénieur ou une personne de l’assistance se connecte à une réunion ou à un appel et est guidé à travers un problème. Les utilisateurs d’équipes sur ordinateur de bureau ou mobile verront la vidéo HoloLens 2 du point de vue de la personne portant le casque, de la même manière qu’une GoPro dans un casque enregistre le monde extérieur.

Microsoft propose également des guides Dynamics 365 pour la formation en cours d’emploi avec HoloLens 2, et combine Dynamics 365 Remote Assist et Guides pour rendre le casque HoloLens 2 mieux adapté aux scénarios de travail hybrides.

Les utilisateurs d’HoloLens 2 peuvent désormais même utiliser le chat textuel pendant les appels Teams et accéder aux images ou aux PDF partagés lors d’un appel sous forme d’hologrammes. L’intégration avec OneDrive améliore l’expérience de partage et de visualisation de fichiers, de sorte que tous vos fichiers sont synchronisés et disponibles sur plusieurs appareils.

HoloLens 3 est à un stade précoce de développement

Ces améliorations logicielles sont les premiers changements majeurs que nous avons vus depuis qu’Alex Kipman, le co-créateur de HoloLens, a quitté Microsoft plus tôt cette année suite à des allégations d’abus verbaux et de harcèlement sexuel. Des rapports suggèrent que Microsoft a abandonné les plans pour un HoloLens 3 et que cela pourrait être la fin du chemin pour l’appareil. Kipman a nié ces rapports avant de quitter Microsoft, et maintenant le nouveau responsable de la réalité mixte de Microsoft laisse entendre que de nouveaux HoloLens sont en route.

« Nous recherchons le bon point de conception pour en faire une mise à jour significative »déclare Scott Evans, vice-président de la réalité mixte chez Microsoft, dans un article de blog. «[Las empresas] ils veulent un appareil successeur qui permettra un retour sur investissement encore plus élevé. Evans soutient que contrairement aux consommateurs qui souhaitent souvent remplacer leurs appareils, les entreprises ne veulent pas rendre leurs casques existants obsolètes par de légères améliorations. « Ils n’ont pas encore besoin d’un successeur, mais ils veulent savoir qu’il sera là au bon moment ».

De Redmond, ils indiquent qu’ils prévoient d’améliorer l’écran HoloLens, le suivi, les capteurs et la durée de vie de la batterie dans ce qui sera leur « mise à jour importante » de l’équipe HoloLens. Microsoft a également testé une version spéciale de son casque HoloLens avec l’armée américaine. Les tests ne se seraient pas bien passés et les soldats se sont plaints de maux de tête, de nausées et de fatigue oculaire. Microsoft a décroché une série de contrats d’une valeur de dizaines de milliards de dollars pour fournir à l’armée américaine ses lunettes de réalité augmentée, l’armée ayant reçu 5 000 lunettes en septembre.