Henry Cavill et Gal Gadot n’apparaîtront pas dans The Flash : DC a éliminé leurs caméos

L’univers cinématographique de DC est plongé dans une période de profondes mutations. James Gunn et Peter Safran, responsables de l’élaboration du plan à long terme des super-héros de l’entreprise, ont commencé à prendre des décisions. Après qu’il a été confirmé qu’Henry Cavill ne reprendra pas le rôle de Superman malgré l’annonce de son retour en octobre, The Hollywood Reporter a révélé que l’acteur n’apparaîtra pas non plus dans The Flash. Gal Gadot, le protagoniste de Wonder Woman non plus. Sans surprise, le troisième volet a été annulé.

Henry Cavill avait déjà filmé son caméo pour The Flash, l’un des films de l’ancien canon qui était toujours en attente de sortie. Cependant, selon les sources consultées par cette publication, les images n’apparaîtront finalement pas dans le film, donc les adieux de Cavill à Superman seront encore plus définitifs.

Iron Man 2 et Wonder Woman 3 annulés

Ce n’est pas un oiseau, ce n’est pas un avion, c’est Superman, mais pas dans Man of Steel 2. Avant que Gunn et Safran ne signent avec DC pour construire le nouvel univers, l’équipe explorait la possibilité de filmer une suite avec Henry Cavill. . Ce plan ne s’inscrit plus dans la stratégie esquissée par les deux nouveaux dirigeants. Selon The Hollywood Reporter, le studio voulait que Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, soit celui qui écrirait le scénario du film.

L’accord entre Henry Cavill et le studio était verbal, ce qui indique qu’il n’avait pas encore signé pour un projet spécifique.

Dans le cas de Wonder Woman 3, Patty Jenkins a rendu public qu’elle ne faisait plus partie du projet. «Lorsque les réactions à l’annulation de Wonder Woman 3 ont commencé à se faire sentir, une fausse histoire de clickbait a commencé à se répandre selon laquelle je l’avais tuée ou abandonnée. Ce n’est pas vrai, je n’ai jamais abandonné », a-t-il expliqué dans un communiqué.

Le Flash sortira le 16 juin 2023.

Source | The Hollywood Reporter