Gameplay filtré d’Assassin’s Creed: Codename Jade, le jeu mobile se déroulant en Chine

Cela arrive encore et encore à Ubisoft. Tous ses projets finissent par fuir d’une manière ou d’une autre, même si dans le cas d’Assassin’s Creed : Nom de code Jade, cela avait déjà été annoncé précédemment. Défini comme un RPG de type triple A, il s’agit d’un jeu vidéo pour appareils mobiles iOS et Android qui a pour ambition d’offrir une expérience plus proche de celle des jeux principaux. Bien qu’il ait été montré dans Ubisoft Forward, un gameplay complet a été divulgué, que vous pouvez voir ci-dessous.

Comme on peut le voir dans la vidéo, Codename Jade permet au joueur de créer son assassin à partir de zéro. C’est le premier jeu de la saga à être présenté par un éditeur, donc cette fois nous n’avons pas affaire à un protagoniste prédéfini. Assassinats, batailles, furtivité, parkour… toutes les principales caractéristiques sont présentes dans cet ouvrage, qui n’a pour l’instant aucune date de sortie.

Situé dans la Chine impériale en 215 avant JC, ce nouvel Assassin’s Creed sera adapté aux schémas de contrôle des appareils mobiles, de sorte que la possibilité de jouer avec des commandes tactiles sera introduite. De plus, il a été conçu comme un jeu en monde ouvert, au point que l’on peut pratiquer le parkour sur la Grande Muraille de Chine.

Quels Assassin’s Creed sont en route ?

Ubisoft a publié le contenu final d’Assassin’s Creed Valhalla après deux ans sur le marché. Le regard est déjà braqué sur le prochain titre, un projet plus linéaire mettant en vedette Basim. Prévu pour 2023, Assassin’s Creed Mirage explorera les rues de Bagdad à son âge d’or.

Pour l’avenir, les développeurs travaillent sur deux projets majeurs en plus de Mirage et Codename Jade (pas encore de date). Codename Red est un RPG en monde ouvert se déroulant dans le Japon féodal, tandis que Codename Hexe plongera dans les superstitions des sorcières et des sorts au sein du Saint Empire romain.

Source | Reddit