God of War Ragnarök, plus qu’un jeu brutal : meilleur récit de 2022 et autres récompenses

God of War Ragnarök est l’un des meilleurs jeux de ces derniers temps et l’une des meilleures productions réalisées par l’usine Sony. Le titre de Santa Monica a été le plus récompensé aux Game Awards, et parmi les reconnaissances, il y en a une qui n’est pas passée inaperçue : la narration. Un prix qui valorise une façon unique d’expliquer l’histoire, qui vous captive dès le premier instant et qui fait de l’aventure de Kratos et Atreus plus qu’un simple jeu vidéo bestial : c’est une histoire merveilleuse. Pour ce qui compte. Et pour la façon dont il le fait.

Cet article contient des spoilers sur les personnages apparaissant dans le jeu.

Suivant le chemin tracé pour le premier opus, paru en 2018, God of War Ragnarök fait usage du plan séquence dans lequel on a toujours la caméra qui suit l’action de nos protagonistes, sans coupure ni troisième changement. C’est particulièrement complexe et surprenant si l’on tient compte du fait que Kratos et Atreus se sépareront à différentes occasions et différentes astuces sont utilisées pour garder la caméra dans son but : ne jamais abandonner les protagonistes.

Prix ​​du meilleur récit de 2022.

Cette rubrique, aussi efficace que cinématographique, nous permet de vivre l’aventure d’un point de vue plus proche et plus personnel. God of War Ragnarök raconte une histoire sur l’avènement de la fin du monde, mais ce n’est pas l’événement lui-même qui est le plus important, mais comment ses protagonistes le voient et comment ils le vivent. Cette personnalisation du récit est ce qui rend le jeu si spécial : on vit les événements à travers les yeux de ses personnages principaux, partageant leurs doutes, leurs peurs et leur colère.

L’histoire d’Atrée

Il est très intéressant de voir comment la construction entre la relation père-fils de Kratos et Atreus grandit grâce au pas en avant que fait ce dernier. Pour la première fois contrôlable et protagoniste dans différentes sections, les parcours d’Atreus nous permettent de comprendre non seulement ses pensées, mais aussi de se rapprocher des personnages de l’univers mythologique nordique qui, en raison des hostilités avec Kratos, seraient impossibles à voir à travers le God of War. Cette dualité narrative nous fait gagner en richesse de ce qui se passe à travers les neuf royaumes et à travers ses personnages principaux, qu’ils soient protagonistes ou méchants. Ou peut-être que les séparer de cette manière n’est pas si clair dans un monde en guerre comme celui-ci ?

La maturité d’Atreus, ou du moins le chemin vers cette croissance, est un élément essentiel pour comprendre une histoire qui explique comment tout le monde veut éviter l’inévitable : Ragnarök. Ses pas, de plus en plus éloignés de ceux de Kratos en ce moment, nous rapprocheront de personnages merveilleux comme Thor ou Odin, Angrboda ou encore le grand loup Fenrir.

Une intrigue beaucoup plus chorale

Contrairement au premier volet, où la relation père-fils était presque la chose la plus importante, nous avons ici un jeu vidéo beaucoup plus choral, dans lequel de nombreuses personnalités occupent le devant de la scène et qui prennent parfois du poids devant Kratos lui-même. Ragnarök est la fin de tout et la façon dont ils l’assument ou essaient de l’éviter est très puissante. Voir la dissidence dans la propre famille de Thor, se renseigner sur l’ambition démesurée du fils préféré d’Odin ou comprendre pourquoi le dieu principal de la mythologie nordique veut suivre les étapes qu’il franchit fournit une force narrative et une variété de personnalités qui constituent un saut qualitatif important.

God of War Ragnarök est encore un jeu qui complète l’évolution de Kratos, de God of War à père. Du chemin d’un jeune Atreus à être l’élu. Du destin final d’un monde nordique désespéré. La façon de le raconter, la variété des personnages qui apparaissent, quelques rebondissements de scénario tout simplement impressionnants (il y en a un surtout dans la dernière ligne droite qui vous laissera sans voix) et certaines décisions concernant les personnages pertinents du premier épisode finissent par compléter une histoire et un récit unique, qui vous attrapera autant sinon plus que son excellent gameplay. Pour une raison, God of War Ragnarök est la meilleure aventure de l’année et le jeu avec le meilleur récit de 2022.

6 récompenses aux Game Awards 2022

La voix de Kratos a remporté la meilleure performance.

Le titre Sony Santa Monica pour Playstation 4 et PS5 a réussi à être l’un des noms les plus en vue aux Game Awards 2022, récoltant d’importantes récompenses. En plus du meilleur récit, l’œuvre mettant en vedette Kratos et Atreus a remporté le prix de la meilleure aventure de l’année, battant des noms comme A Plague Tale : Requiem ou Horizon Forbidden West, elle a également remporté le prix de l’innovation et de l’accessibilité, le prix de la meilleure musique et bande sonore, ainsi que la meilleure conception audio ; et enfin, Christopher Judge, un acteur qui recrée Kratos, a remporté le prix de la meilleure performance. Six statuettes, plus que n’importe qui, pour placer God of War : Ragnarök parmi les meilleurs de tous 2022.