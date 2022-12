Le nouveau dilemme de One Piece : Rob Lucci est-il aussi fort que Luffy ?

Water 7 (y compris Ennies Lobby) sera toujours l’un de nos arcs d’histoire de manga préférés. A cause du combat entre Usopp et Luffy, à cause du je veux vivre ! de Robin et pour les adieux larmoyants aux Merry. C’était l’arc où les chapeaux de paille ont pris leur première raclée et l’ont transformé en power-ups. Luffy’s Gear Second et Third, Chopper’s Monster Point ou Nami’s Clima Tact y sont nés. Il a également servi à découvrir Franky, Sogeking et le passé de la fille d’Ohara. Et bien sûr, c’était l’arc Cipher Pol et le défi au gouvernement mondial. C’était l’arc de Rob Lucci, l’un des grands méchants de One Piece.

Malgré cela, ne nous leurrons pas, 16 ans se sont écoulés depuis le chapitre 427 du manga. Publié le 16 septembre 2006 et intitulé « Pas que ce soit l’enfer », c’était l’épisode dans lequel Luffy a finalement vaincu Lucci. Depuis, beaucoup et très bien. Six cents autres chapitres et méchants comme Blackbeard, Akainu, Doflamingo, Katakuri, Big Mom, Kaido. Les mugiwara ont fait face à des menaces bien plus importantes et leur capitaine est passé de membre de la pire génération à l’un des quatre empereurs de la mer. Sa prime est passée de 300 millions à 3 milliards. Après de tels progrès et évolutions, vous pouvez imaginer le ralentissement qui a donné à beaucoup de voir le retour de Lucci à ce stade.

Il y a quelques semaines, lorsque le guépard est arrivé sur Egg Island, l’île du futur, beaucoup ont roulé des yeux et tremblé. Oda allait-il essayer de se faufiler dans le fait que Lucci s’était suffisamment amélioré pour affronter les Chapeaux de Paille ? Vous n’en seriez pas capable, n’est-ce pas ? Après tout, Luffy vient de vaincre Kaido, le pirate le plus fort du monde, le yonko qui n’avait jamais perdu un combat en tête-à-tête. Et Lucci… eh bien, c’est Lucci.

Bien qu’il ait été formé et promu au sein du Cipher Pol, il est toujours en dessous du grade d’amiral de la marine, et ceux qui le sont, des amiraux comme Ryoukugyu, ont quitté Wano à pied et n’ont même pas pu avec Momo. Aux yeux des fans, l’organisation a été touchée et il a été difficile de susciter le respect autour d’elle. Si ses propres patrons ont pris du retard sur les mugis, avec quels arguments Lucci pense-t-il être capable de leur tenir tête ?

Lorsque les spoilers du chapitre 1069 de One Piece ont fui, les premiers fuyards ont laissé entendre que Luffy battrait Lucci d’un seul coup dans ses pages. Selon ceux-ci, les deux ont réveillé leurs fruits et la bataille est devenue comme quelque chose de Tom et Jerry. Une humiliation après l’autre de la part de Luffy qui, fatigué d’esquiver, lui a donné un coup de poing avec son Gear 5 pour essayer de l’assommer. Les gens ont applaudi cette information avec enthousiasme. Justice avait été rendue à la balance du pouvoir !

A la surprise de toute la communauté, les spoilers étaient faux. C’est vrai que Luffy n’a pas eu l’air en difficulté pendant le combat et qu’il a même semblé se moquer, ou que Lucci a reçu un bon coup, mais… l’assomme ? Bien au contraire. Tous deux ont tiré face au haki de leur roi, comme à égalité, et Lucci a même terminé le chapitre en poignardant Sentomaru dans un oubli de l’homme en caoutchouc. Nous dirions « tuer » et non « couper », mais c’est One Piece. En tout cas, pour un rival aussi théoriquement inférieur, Lucci s’en est plutôt bien sorti.

Avons-nous sous-estimé Lucci ? N’a-t-on pas déjà parlé de lui comme l’un des meilleurs méchants de la série ? Il se peut que oui. Nous avons peut-être perdu un peu de recul. Combien de personnes avons-nous vu éveiller leur fruit du démon ? Et plus si on parle d’un zoan. Avons-nous vu Kaido ? Et à quel point devez-vous être fort pour que la Navy vous confie une mission aussi difficile que de tuer Vegapunk, ce mélange de Pain et de Voldemort ? D’autre part, Luffy n’a-t-il pas vaincu le Roi des Bêtes après des dizaines de rounds et après avoir eu le support de Zoro, Yamato et des Nine Red Scabbards ? Peut-être pas tellement, pas si peu.

Tout au long d’Ennies Lobby, il n’a cessé de nous répéter que Lucci était un prodige, l’un des meilleurs combattants sous les ordres du gouvernement mondial. Si tu n’as pas arrêté de t’entraîner et de t’améliorer, n’as-tu pas pu équiper ton rival ? Et en y regardant d’un autre point de vue, qu’un personnage comme celui-là revienne sur scène ne fait que du bien à la cohérence d’un monde comme One Piece. Cela indique que les autres ne se contentent pas d’attendre de voir ce que font les chapeaux de paille, mais aussi de s’entraîner, de vivre leurs propres aventures et de développer leurs pouvoirs respectifs. Que Lucci revienne avec un tel niveau nous fait croire à d’autres retours, comme celui de Crocodile avec Cross Guild. Donnez une seconde vie aux favoris des fans. Animez les débats dans les réseaux et permettez à Oda de ne pas sortir des monstres imbattables de sa manche.

Nous verrons comment Luffy réagit à l’attaque contre Sentomaru dans le chapitre 170 de One Piece. Il va probablement se fâcher et commencer à combattre Rob Lucci pour de vrai. Peut-être jusqu’à ce que, alors oui, il le batte d’un seul coup et revendique son nouveau statut d’empereur. Mais Lucci peut être plus cher que prévu et, au cas où cela arriverait, ne nous arrachons pas les cheveux non plus. Cela peut avoir du sens et même convenir au monde de One Piece. Quoi qu’il en soit, les voies du Seigneur sont indécelables. Nous nous confions à (G)Oda.