Mauvaise nouvelle pour la réalité virtuelle : John Carmack quitte Meta

John Carmack, le mythique programmeur de jeux vidéo et co-fondateur du non moins mythique id Software (Doom, Quake), met fin à sa relation avec la Réalité Virtuelle au sein de Meta. C’est quelque chose qu’on a déjà vu venir de loin, bien que cela n’enlève rien à l’importance de sa décision finale. Et c’est qu’il est symptomatique de la manière dont le métaverse est géré par Mark Zuckerberg.

« C’est la fin de ma décennie dans la réalité virtuelle »

Avec ces mots, John Carmack a conclu son travail sur la réalité virtuelle au sein de Meta. Cela faisait longtemps que le brillant programmeur (nous encourageons les lecteurs à se procurer le livre Master of Doom, où il est révélé comment fonctionne la tête de cet homme) n’avait pas coupé un cheveu lorsqu’il s’agissait de montrer son mécontentement à l’égard de l’entreprise. Hier, dans une vaste communication sur Facebook qui a déjà accumulé 6 500 réactions, plus de 360 ​​commentaires et a été partagée près de 900 fois, il a commenté :

«Nous avons une quantité ridicule de personnes et de ressources, mais nous nous sabotons constamment et gaspillons nos efforts. Il n’y a aucun moyen d’enrober cela; Je pense que notre organisation fonctionne à la moitié de l’efficacité qui me rendrait heureux. » jean carmack

Et je sais que c’est la clé. En fait, dans une mise à jour du message, Carmack a encore affiné les problèmes d’efficacité :

« En tant que spécialiste de l’optimisation des systèmes, je me soucie profondément de l’efficacité. Lorsque vous travaillez dur sur l’optimisation pendant la majeure partie de votre vie, voir quelque chose qui est grossièrement inefficace blesse votre âme. jean carmack

El abandono de Carmack, unido a los recortes brutales que se están realizando en el Metaverso, no hacen más que apuntalar la sensación del final de una era, una que nos prometía abrir las puertas de nuestro futuro en relación con nuestro entorno, los demás y la technologie.

Source | Facebook