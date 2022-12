Les 5 choses que nous demandons à Star Wars Jedi: Survivor

Cal Kestis est de retour. Le protagoniste de Star Wars Jedi : Fallen Order revient pour la suite, dans laquelle il poursuivra son combat contre l’Empire Galactique. Cinq ans se sont écoulés depuis les événements du premier jeu, une époque où l’empereur Palpatine est au sommet de sa puissance. Il convient de noter que Star Wars Jedi: Survivor se situe chronologiquement dans la même année qu’Obi-Wan Kenobi, bien qu’il n’ait pas été confirmé s’il y aura des liens entre les deux produits.

En vue du lancement de la nouveauté de Respawn Entertainment, nous passons en revue certains aspects que nous aimerions voir dans Jedi : Survivor :

Une carte moins confuse et une exploration plus élaborée

Meilleure disposition des points de contrôle

Vous vous battez avec des sabres laser, mais aussi avec des pistolets

plus de puissances de force

Interaction accrue avec BD-1 pendant le combat

1. Une carte moins confuse et une exploration plus élaborée

Star Wars Jedi : Fallen Order boit de la formule Dark Souls tant dans son système de combat que dans certains éléments d’exploration des scénarios. Respawn Entertainment a conçu les niveaux dans le but d’encourager le retour en arrière et la découverte de secrets. Avec des morceaux de Metroidvania, le titre édité par Electronic Arts nous permet d’accéder à des endroits cachés que nous n’avions pas pu découvrir auparavant faute d’une compétence précise.

L’un des problèmes liés à l’exploration de Fallen Order est que la carte en trois dimensions est très déroutante. S’orienter n’est pas facile, ce qui affecte directement la capacité du joueur à exploiter l’une des principales caractéristiques du jeu. Respawn est maintenant mis au défi d’améliorer tout cela dans Jedi: Survivor.

Une des cartes de Star Wars Jedi : Fallen Order.

2. Meilleur agencement des points de contrôle

La planète Dathomir abritait les Nightsisters, une tribu sensible à la Force qui utilisait la Force comme des sorts magiques. Pendant la guerre des clones, ils ont été anéantis par le comte Dooku, de sorte que seuls leurs esprits sont restés. Ce sont ces fantômes contre lesquels nous nous battons dans le premier jeu vidéo, ainsi que des guerriers de la race de Dark Maul – les zabrak. Ce niveau est un exemple clair de la raison pour laquelle les points de sauvegarde automatique n’étaient pas toujours bien positionnés.

Taron Malicos, un Jedi qui a succombé au côté obscur, est l’un des derniers boss de Dathomir. Le problème est que si vous mourez, vous réapparaissez assez loin pour devoir combattre une vague de zabraks. Cela indique que si Cal Kestis est blessé, il combattra Malicos avec un net désavantage. Être obligé de vaincre le groupe d’ennemis à chaque fois que vous mourez finit par être très fastidieux.

3. Vous vous battez avec des sabres laser, mais aussi avec des pistolets

En tant qu’ancien Padawan de l’Ordre Jedi, Cal Kestis est un expert du combat au sabre laser, une arme qui l’accompagna partout jusqu’à ce que Palpatine émette l’Ordre 66. Le jeune homme, alors encore enfant, réussit à échapper in extremis à la mort et cacher sa véritable identité pendant des années. Cependant, après l’arrivée des inquisiteurs impériaux, il a dû lever l’épée une fois de plus.

Il semble qu’à un moment donné de l’aventure, Cal perdra son sabre laser. Il a attiré l’attention sur le fait qu’il a un blaster à la ceinture, saura-t-il manier le pistolet ? Nous ne savons pas, mais cela pourrait être une bonne occasion de mettre en œuvre des combats à longue distance ou de mélanger les deux types d’armes en fonction de la situation.

4. Plus de pouvoirs de force

Les suites sont souvent demandées en plus et en mieux. Avec Jedi : Survivor, nous allons faire la même chose. Cal Kestis n’est pas le même personnage qui a commencé son voyage dans le jeu vidéo précédent. Après des années sans utiliser ses pouvoirs, le Padawan s’est fermé à la Force, alors quand il a été découvert par les Inquisiteurs, il a dû réapprendre ce qu’il savait déjà. C’est un peu comme refaire du vélo, diront certains… et la même chose est arrivée à Obi-Wan Kenobi dans la récente série Disney+.

Maintenant qu’il a pleinement retrouvé ses capacités de Jedi, le studio devrait élargir le catalogue de pouvoirs et expérimenter des idées plus jouables mettant en œuvre à la fois le combat et l’exploration.

5. Interaction accrue avec BD-1 pendant le combat

Les droïdes Star Wars ne plaisantent pas. Depuis la trilogie originale, nous avons été témoins de la façon dont C3PO et R2-D2 ont aidé leurs maîtres dans les situations les plus difficiles. BD-1, le fidèle compagnon de Cal Kestis, ne l’a jamais quitté, même si soyons clairs : cette unité n’est pas spécialisée dans le combat, mais elle a certainement ses astuces pour lui donner un coup de main (ou plutôt une noix, plutôt) .. dans ses moments les plus désespérés.

Créer des synergies entre les deux personnages au combat serait intéressant, peut-être via le système de combo. Une autre possibilité serait d’utiliser le scénario pour activer des séquences à certains moments précis, même si cela peut générer des situations trop automatisées.

Star Wars Jedi : Survivor sera disponible le 17 mars 2023 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Respawn Entertainment a décidé de se passer des versions pour la génération précédente, une tendance de plus en plus courante parmi les productions d’Electronic Arts (Need for Speed ​​Unbound ou Dead Space).