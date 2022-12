MSI attend l’année prochaine pour annoncer ses GPU 7900 XTX et 7900 XT

Récapitulatif : AMD a lancé les Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT mardi dernier et tous leurs partenaires constructeurs réguliers ont participé, sauf un. MSI était manifestement absent et a presque entièrement ignoré la nouvelle génération, incitant les fans à demander quand la société prévoit de publier ses conceptions personnalisées pour les GPU.

MSI a à peine reconnu les deux nouveaux GPU AMD alors qu’ils sont au calendrier depuis plus d’un mois. Son site Web n’a toujours pas été mis à jour et continue d’annoncer fièrement le 6950 XT. Le seul commentaire de MSI sur la nouvelle génération est un retweet d’une vidéo promotionnelle d’AMD avec une légende disant que les GPU seront bientôt disponibles.

Bientôt disponible! https://t.co/LbdVmlMmAq – MSI Gaming (@msigaming) 13 décembre 2022

Alors que les rumeurs commençaient à enfler la semaine dernière, Andreas Schilling de HardwareLuxx.de a partagé sa compréhension que MSI attendait l’année prochaine pour dévoiler ses cartes personnalisées. Il dit que MSI a choisi de ne pas utiliser de conceptions de référence AMD cette génération, y compris la conception de référence standard qu’AMD encourage tous ses partenaires constructeurs de carte à revendre avec leurs logos giflés sur le côté. MSI a vendu des conceptions de référence comme celle-ci dans le passé.

C’est étrange que MSI soit si loin derrière. C’est souvent l’une des premières entreprises à partager des photos de ses prototypes. Lors de nos tests, les conceptions de référence pour les 7900 XTX et 7900 XT semblaient plutôt bonnes – la première a culminé à 80c et la seconde à 76c pendant une heure de jeu intense tandis que les fans restaient sous 2 000 tr/min et les fréquences et le volume maintenus à un niveau raisonnable.

Les rapports que MSI n’aura pas de cartes Radeon RX 7900 XT(X) ne sont pas vrais. MSI ignore les conceptions MBA (Made by AMD) et présentera des conceptions personnalisées au premier trimestre 2023. — Andreas Schilling 🇺🇦 (@aschiling) 16 décembre 2022

Peut-être que MSI craignait d’investir dans une paire de produits qu’elle savait qu’AMD avait surestimée. Pourtant, malgré les réactions négatives que le lancement a suscitées dans la presse et la communauté, les GPU ont généré suffisamment de buzz pour sortir des rayons des magasins. Il semble que MSI ait potentiellement perdu une part importante des ventes de vacances en tergiversant.

MSI pourrait rectifier la situation et annoncer ses cartes personnalisées dans quelques semaines au CES 2023. Mais cela pourrait leur prendre plus de temps pour mettre les GPU sur le marché et dans les magasins. Au moins si vous en voulez un, vous avez plus de temps pour économiser les 1 000 $ pour le 7900 XTX ou les 900 $ pour le 7900 XT.