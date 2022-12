La finale de la Coupe du monde se joue dans FIFA 23 : Argentine VS France, qui est le meilleur ?

Demain est un grand jour pour le monde du football : c’est le jour où l’Argentine et la France joueront la finale de la Coupe du monde Qatar 2022. Le ballon commencera à rouler à 16h00 (heure espagnole) et quelques heures plus tard. —à moins qu’il y ait une prolongation— nous rencontrerons le nouveau champion du monde. Un rendez-vous auquel s’ajoute la morbidité de la confrontation entre Leo Messi, qui cherchera à réaliser la seule chose qui lui manque dans sa carrière, avec Kylian Mbappé, qui peut cumuler deux Coupes du monde à 23 ans et avec encore plusieurs tournois à disputer. .

L’équipe argentine de Scaloni est passée de moins à plus après avoir perdu le premier match contre l’Arabie saoudite. Il y avait beaucoup de doutes, mais ils ont finalement atteint la fin basée sur un bon football et l’influence de ’10’. La France, de son côté, ne lève pas le pied de l’accélérateur : avec ou sans brio, les hommes de Deschamps dominent les surfaces et leur solvabilité en fait des favoris. Mais qu’en est-il de FIFA 23 ? Le jeu nous permet de jouer la Coupe du monde grâce au nouveau mode gratuit. La France ou l’Argentine est-elle meilleure ? Nous passons en revue les 11 titulaires de chacun.

Celui que tout le monde veut soulever…

Argentine VS France dans FIFA 23

Puisque nous savons que le jeu Electronic Arts change les statistiques en fonction de l’état de forme, et qu’il est impossible de connaître les alignements jusqu’à quelques minutes avant le match, nous avons utilisé à la fois les évaluations de base moyennes en fonction de la position qu’ils jouent, ainsi que le type 11 possible en fonction de la trajectoire des deux équipes tout au long de la Coupe du monde.

gardiens de but

Dibu Martinez (84) VS Lloris (87)

défenses

Nahuel Molina (78) VS Koundé (84)

Otamendi (81) VS Upamecano (81)

Romero (83) VS Varane (84)

Acuna (85) VS Théo Hernandez (85)

Milieux de terrain / Milieux de terrain

Lisandro Martinez (81) VS Rabiot (80)

De Paul (84) VS Tchouaméni (82)

Enzo Fernandez (78) contre Griezmann (83)

Mac Allister (76) contre Dembélé (83)

Réservistes

Julian Alvarez (78) contre Giroud (82)

Messi (91) VS Mbappé (91)

Peu de surprises, puisque FIFA 23 est le reflet de l’avis de la majorité : la France est une équipe supérieure, avec des stars établies à pratiquement tous les postes et plusieurs joueurs déjà champions du monde en Russie 2018. Ils ex aequo en tête Leo Messi et Kylian Mbappé, comment pourrait-il en être autrement, mais d’une manière générale, l’équipe de France est supérieure à l’albiceleste. Demain, nous verrons qui atteint la gloire.

