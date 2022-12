Le plus recherché : c’est le jeu Nintendo 64 qui coûte plus cher qu’une Ferrari

Tout fan de jeux vidéo est conscient qu’il existe de nombreux titres dont la valeur a augmenté au fil du temps. C’est quelque chose de normal, puisque nous parlons d’une forme de divertissement comme une autre, chaque jour il y a plus de gens qui se consacrent à les collectionner, et la rareté de certains jeux que nous avons vus à l’époque ne fait qu’augmenter leur légende.

Chaque pièce a une valeur estimée et nous voyons souvent des enchères et des marchés où les utilisateurs les vendent au plus offrant ; FIFA 98 n’a pas le même prix que The Legend of Dragoon, pour vous donner un exemple. Une console de base ne coûte pas non plus la fameuse Wii dorée conçue pour la reine Elizabeth II. Mais le jeu auquel nous avons affaire aujourd’hui se joue dans une ligue différente des autres. Nous parlons de ClayFighter: Sculptor’s Cut, et c’est absolument fou.

Le jeu des 6 chiffres

ClayFighter 63 ⅓ est un jeu de combat développé par Interplay en 1997 pour la Nintendo 64 qui présentait l’incomparable Earthworm Jim dans sa liste de combattants. Il n’a pas été très bien accueilli par la critique (divers médias lui ont donné 3, 4 et 5 sur 10). Cependant, la qualité n’est pas toujours liée à la rareté qu’une pièce peut atteindre sur le marché. Le fait est qu’un an plus tard, la chaîne de stores Blockbuster Video a reçu en exclusivité ClayFighter: Sculptor’s Cut, une nouvelle version qui implémentait des changements de gameplay, des correctifs et du nouveau contenu. C’est là sa rareté.

Comme vous le savez bien, en ces temps, il n’est pas facile de trouver certains jeux, et ceux de la Nintendo 64 qui conservent encore leur boîte, leurs manuels et leurs cartons intérieurs sont de plus en plus étranges à voir. Pour cette raison, les quelques exemplaires de ClayFighter : Sculptor’s Cut qui sont sur le marché sont très chers. Et c’est que, selon leur état de conservation, ils peuvent atteindre des chiffres proches de 400 000 euros. et, ce que vous venez de lire. Savez-vous combien coûte l’impressionnante Ferrari 812 GTS ? Environ 359 000 $, et ce n’est pas l’un des modèles les plus abordables.

Il existe également des options plus abordables; il y a d’autres utilisateurs qui vendent leur copie à des prix compris entre 16 000 et 150 000 dollars, car tous n’ont pas le même degré de détérioration de leurs matériaux ou ne sont pas complets avec tous les éléments inclus le jour de leur lancement. Et si nous oublions la boîte et nous concentrons sur la cartouche, quelque chose qui enlève immédiatement la majeure partie de sa valeur, même dans cet état, certaines peuvent être vues pour des milliers de dollars.

