Angelo Badalamenti est parti, mais son héritage à Twin Peaks est éternel : 5 raisons de le voir

Décembre 2022 restera dans les mémoires, entre autres, pour une bien triste nouvelle pour le monde du cinéma, comme la mort d’Angelo Badalamenti à 85 ans. Le compositeur américain nous a enchanté avec sa musique dans de nombreux films et séries, notamment dans les nombreuses occasions où il a travaillé aux côtés de David Lynch.

Nous pensons qu’aujourd’hui est un bon jour pour recommander Twin Peaks, la série phénomène des années 80 et l’œuvre la plus réussie issue du duo formé par Lynch et Badalamenti. Une production qui compte une véritable légion d’adeptes, et que vous connaissez sûrement parfaitement bien, même si vous ne l’avez jamais vue. On vous donne 5 raisons de le découvrir… ou d’en profiter à nouveau.

Twin Peaks, pourquoi est-ce si spécial ?

Lynch à l’état pur : questions de goût mises à part, il est indéniable que les oeuvres de l’excentrique réalisateur ne laissent personne indifférent. Twin Peaks est une histoire de mystère, de meurtre et, parfois, de terreur. Mais c’est aussi quelque chose qu’on peut toujours attendre de David Lynch : le surréalisme. Peu importe le temps qui passe, il y a des moments et des scènes que nous ne pourrons jamais oublier.

Qui a tué Laura Palmer ? Le point de départ est le terrible meurtre d’une fille très populaire parmi les habitants de Twin Peaks. Une tragédie qui laisse les habitants de la ville sous le choc, car jusqu’alors c’était un endroit calme et accueillant. Il ne faut pas longtemps pour que mille et une théories se forment, tandis que le doute sur l’identité du meurtrier nous tient en haleine pendant une grande partie de la série. Cependant, l’histoire recèle bien d’autres secrets et certains éléments qui semblent essentiels ne sont parfois que la pointe de l’iceberg…

La salle rouge : c’est l’un des éléments les plus caractéristiques, et un véritable mythe du cinéma. Peu importe que vous connaissiez ou non Twin Peaks ; vous avez vu de nombreux hochements de tête dans d’autres œuvres même si vous ne vous en souvenez pas. L’une des plus connues est la célèbre scène des Simpsons, dans laquelle Homer voit un cheval danser avec un feu tricolore à la télévision, et une autre dans laquelle Lisa se comporte étrangement et brûle une carte devant Clancy Wiggum. En fait, le double chapitre intitulé « Qui a tiré sur M. Burns ? » est un hommage à la série.

Dale Cooper, unique en son genre : Même si vous n’avez jamais vu Twin Peaks, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré des centaines d’images et de gifs de l’agent excentrique buvant du café ou prenant des notes audio avec un magnétophone. Incarné par Kyle MacLachlan, l’agent spécial Dale Cooper est obligé de se familiariser avec les habitants de la ville, se liant avec beaucoup d’entre eux et s’impliquant dans mille et un mystères. Un de ces cas où la figure d’un personnage est plus que suffisante pour voir une série.

Par Angelo Badalamenti : comme nous l’avons dit dans le titre, il est parti, mais sa musique continue. Son empreinte restera à jamais dans Lost Highway, A True Story, Blue Velvet… et Twin Peaks. Le thème principal et plusieurs morceaux de sa bande originale sont un élément fondamental du succès de la série. Et pour exemple, un bouton. Ou plutôt une chanson.

Bonus : Avez-vous joué à Deadly Premonition ?

et, c’est un peu exagéré, mais il n’est pas surprenant qu’il y ait des jeunes qui n’ont pas regardé la série à l’époque et qui ont apprécié Deadly Premonition. Le jeu lui est un bel hommage, du début à la fin. Tous ses personnages sont recréés sous un autre nom (York est Cooper, Anna est Laura Palmer, Sigourney est Log Lady…), tous faisant partie d’un meurtre identique, il y a une mystérieuse chambre rouge, un immense hôtel, une scierie… et un meurtrier qui empêche les habitants de Greenvale de s’endormir.

Si vous connaissez son histoire, vous pouvez deviner ce qui va se passer à Twin Peaks et vice versa. Si ce n’est pas votre cas et qu’il s’avère que vous avez vu la série mais que vous n’avez pas joué au titre, alors vous êtes obligé de le faire ; Cela vous surprendra. Disponible sur PC, Xbox 360 (rétrocompatible sur Xbox One et Xbox Series X|S), PS3 et Nintendo Switch (version Origins).