Obtenez maintenant le grand jeu de course proposé par Epic Games Store pour une durée limitée

Epic Games Store continue avec ses cadeaux quotidiens pour Noël ; A tel point qu’après le cadeau d’hier avec le premier jeu vidéo à coût zéro, il en propose déjà aujourd’hui un nouveau entièrement gratuit. Voici Horizon Chase Turbo, le jeu de course amusant d’Aquiris qui émule le concept Out Run dans une clé low poly. Ainsi, nous pouvons déjà nous procurer ledit jeu sans dépenser un centime pour cela ; Bien sûr, il faut se dépêcher, puisque nous n’avons que jusqu’à demain, samedi 17 décembre 2022 à 17h00 pour réclamer notre copie numérique, puisqu’à partir de ce moment sa place sera prise par un nouveau jeu qui ne sera dévoilé que est maintenant.

« Horizon Chase Turbo est un jeu de course inspiré des grands succès des années 80 et 90 : Out Run, Top Gear (SNES) et la série Rush entre autres. Chaque courbe et chaque virage dans Horizon Chase Turbo recrée le gameplay des arcades classiques et offre une vitesse sans limites. Accélérez au maximum et profitez-en ! », peut-on lire dans sa description officielle.

« Horizon Chase Turbo est un hommage tout à fait louable aux jeux classiques comme Top Gear, Outrun ou Lotus Turbo Challenge. Son gameplay est rapide et direct, son contrôle est très précis et sa finition audiovisuelle est vraiment excellente, avec une merveilleuse bande son d’un classique comme Barry Leitch. La quantité de contenu est la cerise sur le gâteau pour un jeu dont le point le plus discutable est une intelligence artificielle un peu plus terne que souhaitable », concluait-on dans notre analyse.

Epic Games Store a lancé hier sa campagne de Noël déjà traditionnelle à travers laquelle il offrira un jeu gratuit tous les jours jusqu’à Noël, c’est-à-dire le 25 décembre 2022. Pas plus tard qu’hier, il a offert Bloons TD 6 sans frais et aujourd’hui il offre le susmentionné Horizon Chase Turbo. Quels jeux pouvons-nous obtenir ces prochains jours via Epic Games Store? Nous devrons le découvrir quotidiennement.

