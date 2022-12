Aws, Microsoft, Meta Et Tomtom Créent Une Alliance Maps

Des nouvelles surprenantes nous parviennent dans la dernière association. La Linux Foundation s’est associée à AWS, Microsoft, Meta et à la société de cartographie TomTom pour lancer l’Overture Maps Foundation. La nouvelle organisation à but non lucratif et ses partenaires fondateurs travailleront ensemble pour créer des cartes de nouvelle génération qui intègrent des données provenant de plusieurs sources.

Overture Maps Foundation, une initiative pour concurrencer Apple et Google

Vous remarquerez peut-être qu’Apple et Google sont les grands absents parmi ces membres fondateurs. Les deux sociétés ont leurs propres applications cartographiques préinstallées sur leurs plateformes mobiles respectives. À ce jour, Google Maps est devenu l’application de navigation par défaut pour la plupart des internautes.

L’Overture Maps Foundation veut changer cette situation et créer de meilleurs produits cartographiques avec des données interopérables. L’Overture Maps Foundation complétera également la communauté OpenStreetMap et encouragera le partage de données entre les deux initiatives.

« Les données cartographiques seront ouvertes et extensibles par tous sous une licence de données ouvertes. Cela stimulera l’innovation en permettant à un réseau de communautés de créer des services en plus des données d’Overture. »explique la Fondation Linux dans un communiqué.

L’Overture Maps Foundation prévoit de rendre ses premiers ensembles de données disponibles au cours du premier semestre 2023. Cette première version n’inclura que les « couches principales » telles que les routes, les bâtiments et les informations administratives, avec d’autres couches à ajouter à l’avenir. Nous verrons si les deux grandes alternatives de carte ont enfin une excellente alternative. Ici, Maps aurait pu être une telle alternative, mais cela ne semble pas à la hauteur.