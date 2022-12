Ash Ketchum prend sa retraite après avoir atteint Pokémon Master et les détails du prochain anime Paldea

C’est officiel : Ash Ketchum prend sa retraite après avoir réalisé son rêve de devenir Maître Pokémon. On vous dit quelles sont les nouveautés de l’anime Pokémon, dont une mini-série Ash et deux épisodes exclusifs et tout ce qu’on sait sur Pokémon Plus !, le prochain anime de Paldea, la région Scarlet et Purple :

Ash Ketchum dit au revoir à l’anime Pokémon avec style: épisode et mini-série confirmés

La diffusion du dernier chapitre de l’anime Pokémon Definitive Journeys aujourd’hui 16 décembre 2022 au Japon a apporté de juteuses nouvelles pour l’avenir de la saga. Après être devenu un Pokémon Master, Ash Ketchum dit au revoir à l’anime. Mais cela ne le fera pas n’importe comment; Le 23/12/2022 sera diffusé un épisode sur sa vie qui rappelle ses moments les plus emblématiques.

Affiche officielle de l’épisode spécial d’Ash Ketchum diffusé le 23/12/2022

En plus de cela, Ash Ketchum jouera dans une mini-série de 11 épisodes détaillant comment il est arrivé à Pokémon Master, qui sera diffusé au Japon à partir de janvier 2023.

Et enfin, le 13/01/2023, un dernier épisode détaillant la vie d’Ash sera diffusé.

Premières informations sur Pokémon Plus !, le nouvel anime de Pokémon Scarlet et Pokémon Purple

Ash Ketchum prend sa retraite et laisse la place aux nouvelles générations. La prochaine saison de l’anime Pokémon se concentre sur Paldea, la région de Pokémon Scarlet et Pokémon Purple et basée sur de France.

Riko et Roy sont les protagonistes de ce nouvel anime.

Le teaser de cette nouvelle saison de l’anime nous donne quelques détails clés, comme par exemple que Sprigatito est le Pokémon starter de Riko.

Ci-dessous, nous avons un teaser avec des sous-titres espagnols qui résume tout ce que nous vous avons dit dans cette news :

Comme vous pouvez le voir, l’avenir de l’anime Pokémon est chargé de nouvelles. Ash Ketchum passe enfin le relais aux nouvelles générations après avoir réalisé son rêve de devenir Maître Pokémon.

Sources: Twitter/Poképert, Twitter/Pokemonco_jpPokémon Voyages Ultimes