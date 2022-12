Qui sont les huit influenceurs impliqués dans l’escroquerie financière de 100 millions de dollars

Ils ont promu des actions puis les ont revendues dès que les cours ont augmenté : les huit prévenus ont gagné sur la peau des suiveurs et risquent désormais 25 ans de prison.

Cela fonctionne comme ça. Les influenceurs se vendent en tant que commerçants sur Twitter ou dans les salons de discussion Discord, encouragent les abonnés à acheter certaines actions qu’ils expliquent être bénéfiques, les actions qu’ils possèdent actuellement, et laissent le prix monter. Puis, le moment venu, ils vendent tout. Un programme de pompage et de vidage qui a permis de récolter plus de 100 millions de dollars.

Cependant, la Securities and Exchange Commission a révélé l’astuce et maintenant huit influenceurs ont été accusés de manipuler le marché boursier en réalisant des profits illicites.

Ce qui a été découvert lors de l’enquête

Le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission ont expliqué que de début 2020 à avril de cette année, les influenceurs ont encouragé leurs abonnés à acheter certaines actions. Lorsque les prix ou les volumes des actions promues augmentaient, les influenceurs « vendaient régulièrement leurs actions sans jamais avoir divulgué leur intention de vendre les actions pendant qu’ils en faisaient la promotion », explique la Sec.

« Les accusés ont utilisé les médias sociaux pour rassembler un large public d’investisseurs novices, puis ont profité de leurs partisans en les nourrissant à plusieurs reprises d’un régime constant de désinformation », a déclaré Joseph Sansone, chef de l’unité des abus de marché de la division de l’application de la loi de la SEC. « La fraude en valeurs mobilières affecte des investisseurs innocents et porte atteinte à l’intégrité de nos marchés publics », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth Polite de la division criminelle du ministère de la Justice.

Les influenceurs protagonistes de la fraude

Nommés dans la plainte de la SEC sont Perry Matlock (@PJ_Matlock), John Rybarcyzk (@Ultra_Calls) et Edward Constantin (@MrZackMorris) du Texas, Thomas Cooperman (@ohheytommy) et Gary Deel (@notoriousalerts) de Californie, Mitchell Hennessey (@ Hugh_Henne ) du New Jersey et Stefan Hrvatin (@LadeBackk) de Floride. Il y a aussi Daniel Knight (@DipDeity) qui a été accusé de complicité. En fait, il a co-animé les accusés sur son podcast les promouvant en tant qu’experts, puis a négocié le prix de la promotion.

Pour faire tomber les followers dans le piège, les influenceurs ont mis en scène une vie d’excès, expliquant que leur succès était justement dû au nez du trader. Et au lieu de cela, le seul luxe auquel ils pouvaient se livrer n’était autre que le profit de l’arnaque mise en place. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent 25 ans de prison pour complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.

L’accusé Edward Constantin risque également une peine maximale de 10 ans pour s’être livré à des transactions monétaires illicites. La plainte de la SEC demande également au tribunal de district américain d’imposer des amendes et d’exiger des défendeurs qu’ils renoncent à leurs prétendus gains mal acquis.

Les influenceurs des arnaques financières

La SEC surveille et a récemment recherché des influenceurs et des célébrités qui parrainent des produits financiers pour obtenir des avantages économiques. Par exemple, en octobre, Kim Kardashian a dû payer une amende d’un million de dollars pour avoir recommandé un système de sécurité cryptomonnaie sur son profil Instagram moyennant une commission payée.

Même sort pour Steven Seagal. En 2020, l’acteur a dû débourser plus de 300 000 dollars pour parrainer illégalement l’univers crypto. Et, deux ans plus tôt, le boxeur professionnel Floyd Mayweather Jr. et le producteur de musique DJ Khaled ont été accusés de promouvoir une monnaie numérique après avoir été payés pour le faire.