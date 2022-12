La meilleure scène de Stranger Things a été représentée en LEGO (et vous allez l’adorer)

Cela fait quelques mois que Stranger Things 4 s’est terminé – ce qui, au niveau de la télévision, semble être une éternité -, mais cela n’empêche pas les fans de continuer à se souvenir de certains de ses meilleurs moments. Parmi elles se trouve une scène qui a été très commentée après sa diffusion et qui a fini par devenir la plus représentative de la saison et l’une des plus importantes de l’histoire du show Netflix. Pour cette raison, vous aimerez sûrement savoir qu’ils sont venus le recréer avec des figurines LEGO, réalisant ainsi un assemblage incroyable que, en tant que fan, vous adorerez sûrement.

La scène de Max avec Kate Bush en arrière-plan

Vous imaginiez sûrement déjà de quel moment télévisé nous parlions. La scène de Max dans laquelle elle est presque piégée à jamais par Vecna ​​avait dans ses minutes de tournage tout ce qu’il fallait pour réussir : une grande tension, une grande sentimentalité, un personnage aimé du public et une chanson très accrocheuse en fond sonore. Avec un tel cocktail, il n’en fallait pas plus pour qu’il devienne viral et quelques jours seulement après sa diffusion, le moment mettant en vedette la talentueuse Sadie Sink est devenu viral.

La bataille de Max contre Vecna ​​​​est allée au-delà du simple fantasme de l’histoire de Stranger Things: de nombreuses personnes ayant traversé des problèmes de santé mentale (rappelez-vous que Max traverse une dépression après la mort traumatisante de son frère) ont été identifiées dans la manière dont le personnage lutte contre le méchant de la série a lieu -ce qui représenterait cette obscurité qui vous piège et ne vous laisse pas voir la lumière, bien que ses créateurs ne l’aient jamais officiellement confirmé. Max pense même à lâcher prise et à tout arrêter, mais ensuite ses meilleurs moments (dans lesquels ses proches sont toujours là) se pressent dans ses souvenirs et l’aident à acquérir la force nécessaire pour se battre et aller de l’avant. En arrière-plan, en plus, la puissante chanson « Running Up That Hill » de Kate Bush retentit, avec laquelle elle s’est toujours échappée.

Nous doutons que vous deviez vous en souvenir, mais comme vous avez sûrement voulu le revoir, nous le laissons ci-dessous:

Le sens de cette scène est donc très puissant et prend une signification très émotionnelle de ce point de vue, ce qui, avec une excellente mise en scène, en a fait un standard et, comme nous l’avons souligné, la scène dont nous nous souvenons tous le mieux du divertissement saison 4 de Stranger Things.

Maintenant en figurines LEGO

Recréer des scènes de films avec des figurines LEGO n’a rien de nouveau, mais c’est quand même assez cool de voir les super montages que les gens téléchargent sur YouTube. En l’occurrence, la chaîne LegoMe_TheOG a décidé de mettre en place son propre tournage pour rendre hommage au moment commenté de Max et a ainsi réalisé la vidéo que vous avez en dessous de ces lignes. Appuyez sur PLAY.

Une représentation cinématographique très fiable dans laquelle les détails ne manquent pas et qui ne vous décevra sûrement pas. Vous fredonnez encore la chanson de Kate Bush, n’est-ce pas ?