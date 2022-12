Les amiibo Sephiroth et Kazuya ont déjà rendez-vous ; ceux de Pyra et Mythra arriveront tout au long de 2023

Les deux prochains amiibo Nintendo inspirés de Super Smash Bros. Ultimate pour Nintendo Switch à arriver sur le marché ont déjà une date. Ainsi, l’amiibo Shepiroth de Final Fantasy VII et l’amiibo Kazuya de Tekken seront disponibles le 13 janvier 2023. Cela a été annoncé par Nintendo à travers une publication dans laquelle nous pouvons observer les deux personnages sous tous les angles. De plus, il est confirmé que les deux prochains amiibo de la collection, c’est-à-dire ceux de Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles, arriveront sur le marché plus tard, dans le courant de 2023, toujours sans date précise.

Plus d’amiibo Nintendo pour notre collection

Ainsi, petit à petit, les reproductions sous forme d’amiibo des différents personnages de Super Smash Bros Ultimate se complètent, plus précisément celles de Fighters Pass Vol.2 avec l’arrivée prochaine de Sephiroth, Kazuya, Pyra et Mythra ; Seul l’amiibo de Sora manquera, pour l’instant, pas de nouvelles.

Pour l’instant, il faut se contenter de la sortie imminente de Sephiroth et Kazuya, en vente en format individuel. Ceux qui arriveront dans un format pack indivisible seront ceux de Pyra et Mythra, du moins au Japon ; Il n’a pas encore été confirmé si en Europe ils arriveront individuellement ou également sous forme de pack.

Source | Nintendo