Xokas explose contre ses parents, dit qu' »ils sont attardés » puis s’excuse : « Il m’a dépassé »

Nouvelle explosion d’El Xokas en direct et en direct. Le créateur de contenu populaire est devenu viral après avoir sévèrement accusé ses parents, au point de les insulter. Au cours d’une de ses émissions en direct, le streamer s’en est pris à eux pour l’avoir dérangé alors qu’il parlait à sa grand-mère au téléphone.

«Je dois les appeler pour une putain de responsabilité. Et mes putains de parents, qui me font toujours la même putain de chose », a-t-il dit d’eux, qu’il a également qualifiés de « retardés ».

« Ma bite transpire, et je vais le dire ici. Vraiment, s’il y a quelqu’un ici qui a une personne âgée à la maison, n’ayez pas de conversations à côté d’eux quand ils sont au téléphone. Je ne sais comment tu peux être un tel connard, je n’arrête pas de lui dire et il me fait toujours la même chose. J’ai deux putains de minutes par jour que j’utilise pour appeler ma famille et je n’ai besoin de leur parler que deux minutes, je pas besoin de faire une demi-heure chaque putain de jour, parce que j’ai des choses à faire et de quoi m’occuper.

Xokas a affirmé que ses parents sont avertis de rester à l’écart lorsqu’il parle à sa grand-mère. « Donne-lui ce putain de téléphone et va te faire foutre, ma vie est très chargée. Je dois résoudre des problèmes même lorsque j’ouvre en direct ».

Les excuses d’El Xokas

« Cela fait un moment qu’une situation ne m’a pas submergé, mec », a-t-il déclaré en direct. « Je n’aime pas être, je n’aime pas être vulnérable. Il m’a dépassé et j’en suis désolé. Vraiment, je m’excuse auprès de vous tous, je m’excuse auprès de mes parents (je me suis déjà excusé). Je t’aime très fort, je l’ai déjà dit hier aussi, qu’il ne se passe rien, que c’est une situation que je gère mal et que je suis désolé pour toi ».

Le streamer a souligné qu’il était conscient qu’il n’était pas toujours à la hauteur de la tâche. «Cela a été une année pleine de très bonnes et de très mauvaises choses. Je pense que je l’ai certainement bien géré, mais il y a eu des moments où je ne l’ai pas si bien géré ». Xokas a également rappelé qu’il est important de dire je t’aime à ses proches.