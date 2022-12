Trust crée des écouteurs pour soutenir les villages d’enfants en Ukraine

La guerre en Ukraine continue d’affecter la population de ce pays d’Europe de l’Est, et de nombreuses entreprises du monde entier ont uni leurs forces par solidarité pour minimiser, autant que possible, les effets du conflit. L’un d’eux est Trust, qui en collaboration avec l’artiste espagnol Ricardo Cavolo, a conçu des écouteurs pour la cause, et qui seront tirés au sort parmi tous les dons.

Participez à la tombola caritative et prenez ces écouteurs

Ces écouteurs, en particulier, sont créés à partir de matériaux recyclés et sont compatibles avec PS4, PS5 et PC, et disposent d’une batterie rechargeable qui dure jusqu’à 13 heures. Ce sont des écouteurs sans fil qui, comment pourrait-il en être autrement, sont spécialement conçus pour les jeux, car ils disposent également d’un microphone intégré. Le moddeur FutureXP a été chargé de réaliser l’idée développée par Ricardo Cavolo, l’artiste de Salamanque qui a exposé dans des galeries du monde entier telles que Milan, Paris, Londres, Montréal…

Ainsi, tous ceux qui feront un don d’un minimum de 3 euros participeront au tirage au sort de ce magnifique modèle de casque Trust GXT 391 THIAN, dont une seule unité a été créée. Tous les profits iront à SOS Villages d’Enfants, une organisation de garde d’enfants qui a un plan d’urgence en Ukraine grâce auquel elle a déjà évacué plus de 1 200 personnes du pays et offre un abri, de la nourriture, des produits d’hygiène et un support psychologique aux enfants ukrainiens et familles.

Comme nous l’avons déjà dit, la seule façon d’obtenir ces beaux écouteurs est de faire un don de 3 euros -au moins- à Aldeas Infantiles via ce lien, la Deadline étant le 24 décembre.