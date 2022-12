GTA V reçoit un ray tracing amélioré sur PS5 et Xbox Series X | S bien qu’à un prix élevé

GTA V, le best-seller de Rockstar Games, a reçu une nouvelle mise à jour sur PS5 et Xbox Series X|S dont la plus grande nouveauté est l’amélioration de l’effet de ray tracing, une fonctionnalité déjà appliquée dans cette version de nouvelle génération bien qu’à peine perceptible ; jusqu’à maintenant. Et c’est que comme le démontrent les premières vidéos comparatives, l’amélioration visuelle dans ce sens est, maintenant, très remarquable, avec toutes sortes de reflets et de brillance appliqués sur différentes surfaces et matériaux. Bien que tout cela nécessite un prix élevé.

Le traçage de rayons amélioré arrive dans Grand Theft Auto V

Et c’est que comme nous pouvons le voir dans différentes vidéos partagées par divers utilisateurs, le nouvel effet de ray tracing est beaucoup plus perceptible qu’auparavant, bien que cela implique un prix à payer. Et est-ce que cet effet ne peut être activé que via le mode Fidelity, ce qui limite les performances de Grand Theft Auto V sur les consoles de nouvelle génération à 30 images par seconde, au lieu des 60 images par seconde standard. En revanche, il n’est pas possible de jouer à GTA V avec le ray tracing à 60 fps, un inconvénient à payer si l’on veut profiter de ce nouvel effet de ray tracing amélioré.

Los Santos Drug Wars maintenant disponible dans GTA Online

GTA Online vient de recevoir sa nouvelle mise à jour majeure de contenu avec Los Santos Drug Wars, une série d’épisodes avec sa propre histoire et ses propres missions qui nous plongeront dans un monde de trafic de drogue et de guerre des gangs pour le contrôle de Los Santos. « Le premier chapitre d’une nouvelle mise à jour inspirante pour GTA Online avec un groupe de nouveaux arrivants dirigé par Dax, un cinglé espérant faire planer tout le monde, devenir riche et grimper au sommet de la pyramide criminelle du sud de San Andreas.

GTA V et GTA Online sont disponibles sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.

Source | RockstarGames | Youtube