Henry Cavill n’est pas dans The Witcher 3, mais son chien fait une apparition

Et du coup, tout le monde parle d’Henry Cavill. L’acteur britannique a défrayé la chronique dans les médias et sur les réseaux sociaux suite à la révélation qu’il ne portera plus la cape de Superman. En ce moment même, certains fans ont découvert un curieux clin d’œil dans la version nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt. Et non, le visage de l’interprète n’apparaît pas incarné dans le visage du personnage de jeu vidéo, mais son chien Kal fait une apparition.

Cela a été confirmé par Phillip Weber, directeur narratif et chef de mission chez CD Projekt RED : « A la suite de la triste nouvelle d’aujourd’hui concernant Superman d’Henry Cavill, c’est formidable que nous ayons eu l’occasion de montrer notre appréciation pour la grande passion et l’enthousiasme qu’Henry a montré pour The Witcher », a-t-il retweeté.

Selon l’utilisateur, le chiot (un Akita américain) apparaît dans la fosse du diable plusieurs jours après avoir obtenu le bon dénouement dans la nouvelle mission de la version next gen du jeu vidéo.

Ni dans The Witcher ni dans Superman, adieu Henry Cavill

Il y a quelques mois, Netflix a annoncé le renouvellement de The Witcher pour une quatrième saison. Cependant, la première principale de la série, Henry Cavill, ne sera plus Geralt of Rivia. Après la prochaine saison, l’acteur qui incarnera le sorcier sera Liam Hemsworth. Il ne jouera pas non plus Superman dans le prochain film de DC. James Gunn et Peter Safran, nouveaux patrons de la division, lui ont fait savoir qu’ils avaient besoin d’un autre interprète car le film traite des débuts de l’Homme d’acier dans Metropolis. Quelle est la prochaine étape pour Cavill ? Une série Warhammer 40,000 nouvellement confirmée.

The Witcher 3: Wild Hunt a été mis à jour avec des améliorations pour PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le patch gratuit améliore les graphismes, ajoute des détails et inclut plus de contenu bonus. Tout semble indiquer qu’ils ne travailleront pas sur plus de DLC à l’avenir.

Sources | CD Projet RED (Twitter)