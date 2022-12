Le successeur d’Intel Atom repéré, une puce d’entrée de gamme avec des cœurs électroniques i9-12900K

Conclusion : le N95 d’Intel est un futur processeur économique qui est considéré comme le successeur des processeurs Atom. La puce dépasse sa catégorie de poids dans Geekbench 5 et fonctionne de la même manière que les processeurs mobiles de milieu de gamme d’il y a quelques années à peine. En conséquence, il est nettement plus rapide que n’importe quelle architecture de processeur basée sur Atom d’Intel, grâce à l’utilisation de l’architecture Alder Lake-N avec les mêmes cœurs d’efficacité Gracemount que ceux du Core i9-12900K.

L’utilisateur de Twitter @BenchLeaks a partagé une nouvelle liste Geekbench 5 avec un prochain processeur Intel appelé le N95. Nous pensons que cette puce ciblera les appareils d’entrée de gamme tels que les Chromebooks, les ordinateurs portables et les tablettes à moindre coût, et utilise l’architecture de processeur Alder Lake-N avec des cœurs de processeur Gracemount. Les performances Geekbench du N95 reflètent cela, avec des scores de référence équivalents aux processeurs mobiles Skylake de 6e génération d’Intel d’il y a plusieurs années.

Alder Lake-N est une future architecture de processeur Intel conçue spécifiquement pour les systèmes économiques. L’architecture tire parti des mêmes cœurs d’efficacité Gracemount que l’on trouve dans l’architecture de processeur hybride d’Intel – comme Alder Lake et Raptor Lake, mais renonce complètement à la partie hybride. L’architecture repose entièrement sur les Core Gracemount pour faire tout le gros du travail.

Faire un processeur entièrement à partir de cœurs d’efficacité (ou E-cores) peut sembler une mauvaise idée, mais les Gracemount d’Intel ne sont pas aussi lents que vous pourriez le penser. Ces cœurs conservent les mêmes performances que les processeurs Skylake d’Intel d’il y a plusieurs années, et sont à la fois plus petits et nettement plus efficaces. Ces puces sont beaucoup plus rapides que toutes les précédentes conceptions basse consommation d’Intel qui ont été incorporées dans ses processeurs Atom.

[GB5 CPU] Processeur inconnu

Processeur : Intel N95 (4C 4T)

Min/Max/Moy : 2 130/3 129/2 692 MHz

ID CPU : B06E0 (GenuineIntel)

Scores, vs AMD 5800X

Célibataire : 781, -54,8%

Multi : 1978, -81,6 %https://t.co/cXZL3ht3tC — Benchleaks (@BenchLeaks) 14 décembre 2022

Nous ne connaissons pas la gamme complète des produits Alder Lake-N, mais l’architecture de base permet d’utiliser jusqu’à deux clusters à quatre cœurs sur un seul SoC, ce qui permet de créer des configurations à deux, quatre, six et huit cœurs. Le N95 en particulier est une partie quadricœur qui, selon nous, se compose d’un seul cluster central Gracemount, plutôt que de deux clusters avec deux cœurs désactivés. Selon Geekbench 5, la puce a une fréquence de base de 1,7 GHz et une fréquence turbo maximale de 2,8 GHz avec une configuration de cache comprenant 2 Mo de cache L2 et 6 Mo de cache L3.

Un autre fait qui mérite d’être mentionné est le N95 et tous les futurs processeurs budgétaires ne seront plus de marque Pentium ou Celeron. Intel aurait mis de côté les deux noms dans un avenir prévisible et les remplace par une nomenclature simpliste de « processeur Intel ».

Dans Geekbench 5, le N95 marque 781 points dans le benchmark monocœur et 1978 points dans le test multicœur. C’est à peu près aussi rapide que le processeur mobile Skylake quadricœur i5-6300HQ d’Intel de 2015, et correspond à la plupart des puces mobiles dual-core plus récentes d’Intel dans la même référence. Côté AMD, le N95 se rapproche du Ryzen 3 2200G de bureau.

Bien sûr, ces références ne doivent pas être considérées comme un absolu car Geekbench 5 n’est qu’une référence synthétique parmi tant d’autres qui peuvent mesurer les performances du processeur et il n’est pas réputé pour refléter les performances du monde réel en général. Mais, si le N95 peut correspondre à peu près à ces processeurs plus anciens dans son état de pré-production, il deviendra probablement un processeur mobile d’entrée de gamme solide qui pourrait devenir encore meilleur si des déclinaisons de production complètes arrivent avec des vitesses de fréquence plus élevées.