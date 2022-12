Death Stranding fera le saut sur grand écran par la société de production de Barbarian

Death Stranding sera adapté en long métrage. L’exclusivité Deadline prévoit que le projet sera financé par Hammerstone Studios, un producteur de films comme Barbarian, qui collaborera avec Kojima Productions pour faire le saut du jeu vidéo au cinéma.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par cette collaboration avec Hammerstone Studios », révèle Kojima dans le post Deadline. « C’est un moment charnière pour la franchise et j’ai hâte de porter Death Stranding sur grand écran. »

La liberté « créative et artistique » par drapeau

Peu de détails sont connus pour le moment, bien qu’il ait été révélé que le script comportera à la fois des ajouts narratifs et de personnages, ce qui élargira l’univers Death Stranding déjà vu dans sa version originale. Bien sûr, pour le moment, il n’est pas précisé qui sera chargé de l’écrire. Deadline note que le développement a déjà commencé à grande vitesse.

« Nous sommes ravis et honorés d’avoir l’opportunité de collaborer avec une icône brillante comme Hideo Kojima pour sa première adaptation sur grand écran », a déclaré Alex Lebovici, co-fondateur de Hammerstone Studios. « Contrairement à d’autres grosses adaptations avec des budgets énormes, ce sera beaucoup plus intime et terreux. Notre objectif est de redéfinir ce que pourrait être une adaptation de jeu vidéo lorsque vous disposez d’une liberté créative et artistique. Ce film sera une production authentique de Hideo Kojima.

C’est un mois de décembre particulièrement pertinent pour le réalisateur japonais. Les Game Awards 2022 ont été le cadre qu’il a choisi pour montrer au monde son prochain projet dans le jeu vidéo, qui, comme les rumeurs l’ont déjà souligné, était Death Stranding 2. Sa bande-annonce est une véritable déclaration d’intention. Le retour de certains personnages clés de l’original et la symbologie de certains plans marquent le chemin d’un titre qui n’a toujours pas de date de sortie.

Source : Date limite